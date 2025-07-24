柯文哲爭罷免投票權！律師提3種替代方案 最推「通訊投票」

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案被羈押於台北看守所，無法參與726大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院今上午開庭調查假處分案，律師提出戒護投票、監所內投票及通訊投票等3種投票方式，期盼讓柯能順利行使投票權。

柯文哲今由委任律師蕭奕弘出庭，北市選委會由第一組組長、台北看守所由科長代表出庭。蕭奕弘指出，柯文哲因另案被羈押於看守所，人身自由受到限制，罷免投票權有不能實現之虞；如今數以千計囚犯、被押者享有投票權，但卻無法行使，公政公約也明定政府有義務透過不在籍投票、通訊投票或在監所投票方式，保障選舉權。

蕭奕弘說，只要是有投票機會，柯文哲願意遵循配合以法院裁定的任何方式來投票，並以最便於北市選委會、台北看守所方式執行行政任務，柯文哲也希望盡可能降低對選務人員的負擔，來兼顧保障基本權及行政效能。

蕭奕弘指出，因選罷法未規定要「親自到場投票」，只要符合直接、無記名且公平、公正、公開的方式進行，就是適當且有效的投票方式，希望可以「通訊投票」方式作為無法到場投票的替代方案，由北市選委會將選票經由台北看守所交給柯，投完後再彌封送至投票所投入票匭。

他說，期盼透過法院裁定，確立人身自由遭剝奪的選民還有參與投票的權利，北高行於2024年總統及立委大後時，曾二度裁准應提供適當方式讓受刑人投票，雖然未受最高行政法院的支持，但裁定仍確認行政法院的堅持，期盼此次法院也能做出極具影響力的裁定。

蕭奕弘表示，2022年新冠疫情期間，民眾居家隔離而無法投票，2023年受刑人在監所無法投票選總統及立委，直至今年7月，同樣的問題仍持續發生，柯文哲不是首例，也不會是最後一例，若沒有行政法院作出有拘束力的裁定，到2035年問題還會一樣存在。

他說，柯文哲在監禁期間，人身、通訊、居住及遷徙等權利均受到受制，但選舉等公民權利為受限，仍受到憲法保障，柯文哲希望投過自己的個案，促使長久以來不作為的選務機關，以法院裁定為依循，來讓所有人身自由受限的民眾都能實質享有投票權。

蕭奕弘指出，被羈押被告尚未經法院有罪判決確定，依法應推定為無罪，縱使不符外出要件，仍享有投票權，國家應予以保障，且柯文哲本訴勝訴可能性並不低，用通訊投票方式供在籍羈押的人投票，相較於戒護投票，顯更能降低行政成本、意外風險，而有效達成行政目的。

他說，罷免案將於周六舉行，若未經法院裁准假處分，柯文哲的選舉權形同被剝奪，確實有急迫性，也有防止重大損害發生的必要，他並舉美國、法國、加拿大、菲律賓、拉脫維亞、波蘭、立陶宛等國家為例，多採取監所通訊投票方式來進行。

北市選委會指出，立法者共識形成的制度即是要確保秘密投票，法律並未賦予因個人在非指定投票所投票，且不在籍投票應透過立法者另為特別規定，立法者也沒有賦予選委會用通訊投票，得待立法者修法後，才能作為法院裁判依據。

北市選委會表示，選務機關並沒有剝奪柯文哲的投票權，若收容人符合資格，就會寄發投票通知單，柯仍具有行使罷免權、投票權，至於當日是否投票，涉及矯正機關因素，難由選委會處理。

台北看守所則認為，戒護外出投票有違憲之虞，且投開票所人員眾多，戒護上有困難，戒護人力捉襟見肘、工時有限，戒護人員是否陪同進入投開票所也有疑慮。另外，原則上贊同收容人有投票權，是否在看守所設置投開票所，尊重法院裁定，並建請法院考量全體收容人，避免造成相對剝奪感。

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