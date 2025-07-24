同市場搶票侯友宜前腳走罷團就到 吳沛憶：蔡英文臉書超越藍綠

新北市長侯友宜今天上午8時到安樂市場陪同立委林沛祥拉票，安樂市場人多成為兵家必爭之地，侯前腳剛走，罷免林沛祥團體馬上到場，由立委吳沛憶領軍請民眾投下同意罷免票；針對蔡英文臉書發文，吳沛憶說，就是希望這場投票是真正超越藍綠。

吳沛憶表示，距投票剩2天，藍營大咖來基隆搶救林沛祥，民意代表不要到選前才臨時抱佛腳，真正要顧生活、顧人民，應該是在立法院提出好的法案，不是大砍國防、民生預算。

被問到前總統蔡英文昨在臉書貼文表示7月26日要去投票，並感謝公民團體這段期間來的努力。吳沛憶說，前總統蔡英文經歷過落選再執政，過程中充分感受到國民黨當在野黨時的傲慢，更能感同身受賴清德總統執政團隊過去一年多來面臨的處境，而且在野黨的野蠻行徑變本加厲。

吳沛憶表示，民進黨本來就是街頭出身的政黨，如果沒有公民力量，民進黨沒有辦法前走，當公民行動開始，民進黨一定要當公民團體的後盾，不會因為執政忘了跟人民在一起。

吳沛憶指出，前總統蔡英文臉書貼文表示自己會去投票，也鼓勵大家出門投票，就是希望這場投票是真正是超越藍綠，守護國家讓台灣更安全的一次投票。 同市場搶票侯友宜前腳走罷團到，吳沛憶：蔡英文臉書發文超越藍綠。記者游明煌／攝影

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