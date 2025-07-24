朱立倫挺廖先翔對抗大罷免 罷團志工夜衝白匏湖 抗議社宅被砍

新北市立委廖先翔今在路口尋求民眾支持，國民黨主席朱立倫也到場，指大惡罷起因就是賴清德總統想要獨裁，加上立委柯建銘想要當立法院長，變成台灣民主墮落。罷團今則再提白匏湖議題，指有志工昨晚到白匏湖，秀出寫著「廖先翔還我社宅 欠宅不還」白紙，表達抗議。

廖先翔罷免案26日投票，廖先翔與支持者今早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。

朱立倫說，相信從頭到尾，大家都很清楚，這場惡罷，就是賴清德為了一人之私，想要一人獨裁，然後再加上柯建銘想要當立法院長，被曹興誠操弄的結果，變成台灣的民主的墮落，造成全世界創下從來沒有的大惡罷，希望台灣所有的民眾，用最大的決心，在26日止住這場大惡罷。

發起罷免廖先翔的團體「齊心斷翔」今天表示，新北市長侯友宜22日視察白匏湖，稱要建設白匏湖生態園區，強調有11種保育類動物，卻絕口不提1200戶社宅，原本規畫的幼托、長照設施、親子共融公園通通不見了，獨留「資源回收場規畫，讓罷團傻眼又痛心。

齊心斷翔志工團隊發言人「小笙」今天表示，這就是廖先翔說的混居？垃圾和保育類動物共居？」，罷團志工昨晚下班後還到白匏湖，舉白紙抗議「廖先翔 還我社宅 欠宅不還」。

齊心斷翔志工團隊表示，新北市政府2023年6月12日曾發新聞稿，指白匏湖得天獨厚，要蓋生態園區以及社會住宅，但在前天發的新聞稿說白匏湖環境優美，地理位置離塵不離城，距離南港及汐止交通要道1.5公里」，稱要投入經費建設生態園區，卻隻字不提社宅，牛頭不對馬嘴，分明要替廖先翔解套洗白。

罷團引用網友的留言，指汐止住地已經稀缺了，還要大塊地拿去蓋資源回收中心和放垃圾車，廖先翔的目標是不是希望汐止房價飛漲，方便他們家炒地皮蓋樓撈錢？號召民眾26日同意罷免廖先翔。 新北市立委廖先翔今早與支持者在汐止大同路一段、新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。記者邱瑞杰／攝影 新北市立委廖先翔今早與支持者在汐止大同路一段、新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。記者邱瑞杰／攝影 推動罷免新北市立委廖先翔的罷團志工，23日晚上到白匏湖舉寫著「廖先翔 還我社宅 欠宅不還」的白紙，抗議白匏湖園區社宅被砍。圖／齊心斷翔提供

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