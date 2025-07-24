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620前同縣市移籍仍可罷免投票 藍憂成「幽靈人口」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
周六多個縣市選區將舉行罷免投票。圖／聯合報系資料照片
周六多個縣市選區將舉行罷免投票。圖／聯合報系資料照片

周六多個縣市選區將舉行罷免投票，但有民眾發現，台北、新北罷免公報均強調，於6月20日前遷入就可對該選區立委行使罷免權；桃園、台中卻僅敘明需設籍滿4個月，質疑罷免也有一國兩制？中選會澄清，同縣市都是6月20日前遷入就能投票，只是敘述方法有些不同。

以台北市罷免公報為例，對於投票人設籍資格，載明要在今年3月26日前遷入「本市」，並於6月20日（含當日）前遷入其中一被罷免選區，就可對該選區立委行使罷免投票。但台中的罷免公報中的投票人資格設籍說明，僅敘明在被罷免人原選區繼續居住4個月以上，即今年3月26日前遷入者，有罷免投票權。

有民眾質疑，台北與新北都只要設籍滿4個月，並於6月20日前遷入其中一選區，就可對該選區立委行使罷免權；桃園、台中卻規定仍是需在原選區設籍滿4個月以上，才能投罷免。為何雙北在選區設籍一個多月就可投罷免，其他縣市卻要在選區設籍滿4個月才行？難道罷免也有一國兩制？

中選會副主委陳朝建澄清，國民年滿20歲，在今年3月26日前遷入各該市縣設有戶籍，並於今年6月20日前遷入各該區域立委罷免案辦理之選區者，依法有第11屆立法委員各該區域立委罷免案罷免投票權。

陳朝建說，經查9個市縣有關各該區域立委罷免案的各地罷免公告的敘述方式略有差異，但敘述之內容皆符合法令規範所定，各市縣選委會說明內容均屬一致並無不同。

其實問題的關鍵就在選罷法第15條第2項有規定，「居住期間，在其行政區域劃分選舉區者，仍以行政區域為範圍計算之。但於選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權。」

也就是說，同一縣市屬同一行政區域，只要在3月26日前設籍，就是設籍同縣市滿4個月，但中選會在6月20日審定公布第一波罷免於7月26日舉行，所以設籍必須在6月20日前遷入有區域立委罷免選區者，才有罷免投票權。

但仍有民眾質疑，罷免領銜人、提議人、連署人都必須在被罷免人選區設籍4個月以上，投票者卻只須設籍1個多月，是鼓勵有心人在選前遷戶口？藍營人士也擔心，6月初就知道罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶連署失敗，難保不會有人遷戶籍到藍委選區，成罷免投票的「幽靈人口」。

罷免 投票 戶籍 中選會

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