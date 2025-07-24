欲捐7千萬被打壓童子賢澄清是指0206地震 花蓮縣府：考慮法律行動

和碩董事長童子賢昨天一席地震捐款7000萬，花蓮縣府要統一分配說，引發軒然大波，縣長徐榛蔚要求24小時內道歉。童子賢今天解釋，說的是傅崐萁任內的0206地震，並非去年發生的403地震。縣府說，童子賢發言多次提「花蓮縣政府」，沒有具體提出人、事、時、地，嚴重影響縣府名譽，若沒有進一步澄清或道歉，仍考慮採取法律行動。

童子賢22日與罷團合體時，提到稱地震賑災捐款時，很多做公益的朋友說不要捐給花蓮縣府，因為沒有正常的分配，他後來決定捐給某個國小，沒想到縣府打給校方警告「不准接受台北來的人直接幫助你，否則就對你不客氣」一定要把善款給縣府，「反正就是繞一手」，還說，公司加他個人捐了7000多萬元。

因花蓮縣長徐榛蔚要求24小時道歉，童子賢今天才進一步說明，所說的是0206，當時是傅崐萁當縣長，還說，徐榛蔚縣長「若我有下令，我馬上辭職」的賭咒，根本是唱一場「空頭支票」的苦旦戲。

縣府行研處長陳建村今天說，童子賢是和碩董事長、民進黨智庫副董事長，在社會上具有相當言論影響力，一言一行應該更加謹慎，童先前的說法並未提出人、時間、地點等具體縣府下令事證，嚴重影響縣府名譽。在童子賢沒有進一步澄清或道歉的情形下，縣府仍會考慮採取法律行動。

陳建村說，花蓮縣政府行政團隊、名譽有延續性，童子賢在影片中多次提到「花蓮縣政府」，過去縣府團隊所有工作人員在救災上勞心勞力，不容任何未經查證隨意放話，汙衊名譽。再次呼籲童子賢對於指摘內容，詳細說明、具體舉證。

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