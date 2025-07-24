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柯建銘嗆不罷免非台灣人 翁曉玲：不投不同意罷免會亡台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

726罷免投票在即，民進黨立院黨團總召柯建銘為催同意罷免，表示「不去罷免，非台灣人也」。國民黨立委翁曉玲回應，726出來投不同意罷免，若不出來，台灣將會被民進黨出賣，會亡台。

柯建銘今天在臉書上表示，偉大的台灣人民在26日都要站出來，走出去投票同意罷免，400年來台灣人要真正出頭天了，國家的軸線就要改變了，讓國家重新開機，讓國家更加偉大、更加強盛；不去罷免，非台灣人也，這是台灣人沉默做自己主人、為反共護台、救亡圖存的關鍵時刻。

柯建銘還諷刺明日國民黨反罷選前之夜，表示相信最難聽、最不堪的語言還會盡出，還會請來投共的館長，這不是團滅，什麼是團滅，中國國民黨正式壽終正寢，藍白同時走進歷史焚化爐的時刻到了。

翁曉玲說，回應柯建銘，726大家一定要出來投下不同意罷免，如果不出來，台灣將會被民進黨出賣，會亡台，這不是真正愛台灣的行為。

翁曉玲強調，真正愛台灣，要做一個愛國家社會的台灣人，726一定要出來投下不同意罷免。

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