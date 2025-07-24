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影／柯文哲申請「定暫時狀態處分」 期行使公民權投票

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

台北地院上午審理京華城案傳喚柯文哲應曉薇彭振聲及李文宗出庭應訊，此案審理期間因罷免案投票在即，成了意外插曲，被延押的柯文哲同樣收到投票單，柯文哲也提出投票聲請。

民眾黨表示柯文哲沒有犯罪，為什麼他不能出來投票？柯文哲妻子陳佩琪也在臉書發聲，丈夫未被褫奪公權，依法有投票權利。民眾黨主席黃國昌上午出庭聆聽審判過程前受訪表示，依照憲法享有的投票權，到目前為止柯文哲沒有受到法律的裁判而剝奪。因此有收到投票通知單，但柯主席在羈押的情況下，事實上被剝奪了法律公民權。

黃國昌表示柯文哲今天向台北高等行政法院申請「定暫時狀態處分」。黃國昌指柯文哲採取此法律行動，是要提醒民進黨政府，數年前在人權報告書，曾提及此舉已經侵害嚴重侵害人權。黃國昌表示民進黨政府只想著仇恨、撕裂，該做的事情、消極、怠惰不作為，讓嚴重侵犯人權的事持續發生，希望高等行政法院透過公正的裁判，重重打醒民進黨政府，人民的公民權不能被剝奪。

台北地院上午審理京華城案傳喚柯文哲出庭，此案審理期間因罷免案投票在即，成了意外插曲，柯文哲也提出投票聲請。民眾黨主席黃國昌上午出庭聆聽審判過程前表示，柯文哲今天向台北高等行政法院申請「定暫時狀態處分」，期能行使公民權投票。記者黃義書／攝影
台北地院上午審理京華城案傳喚柯文哲出庭，此案審理期間因罷免案投票在即，成了意外插曲，柯文哲也提出投票聲請。民眾黨主席黃國昌上午出庭聆聽審判過程前表示，柯文哲今天向台北高等行政法院申請「定暫時狀態處分」，期能行使公民權投票。記者黃義書／攝影

罷免 人權 民眾黨 柯文哲 黃國昌 彭振聲 應曉薇 京華城案

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