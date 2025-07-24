影／柯文哲申請「定暫時狀態處分」 期行使公民權投票

台北地院上午審理京華城案傳喚柯文哲、應曉薇、彭振聲及李文宗出庭應訊，此案審理期間因罷免案投票在即，成了意外插曲，被延押的柯文哲同樣收到投票單，柯文哲也提出投票聲請。

民眾黨表示柯文哲沒有犯罪，為什麼他不能出來投票？柯文哲妻子陳佩琪也在臉書發聲，丈夫未被褫奪公權，依法有投票權利。民眾黨主席黃國昌上午出庭聆聽審判過程前受訪表示，依照憲法享有的投票權，到目前為止柯文哲沒有受到法律的裁判而剝奪。因此有收到投票通知單，但柯主席在羈押的情況下，事實上被剝奪了法律公民權。

黃國昌表示柯文哲今天向台北高等行政法院申請「定暫時狀態處分」。黃國昌指柯文哲採取此法律行動，是要提醒民進黨政府，數年前在人權報告書，曾提及此舉已經侵害嚴重侵害人權。黃國昌表示民進黨政府只想著仇恨、撕裂，該做的事情、消極、怠惰不作為，讓嚴重侵犯人權的事持續發生，希望高等行政法院透過公正的裁判，重重打醒民進黨政府，人民的公民權不能被剝奪。 台北地院上午審理京華城案傳喚柯文哲出庭，此案審理期間因罷免案投票在即，成了意外插曲，柯文哲也提出投票聲請。民眾黨主席黃國昌上午出庭聆聽審判過程前表示，柯文哲今天向台北高等行政法院申請「定暫時狀態處分」，期能行使公民權投票。記者黃義書／攝影

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