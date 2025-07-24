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不到12小時連攻桃園龜山 林右昌駁必罷名單：每區都要盡全力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨秘書長林右昌（左三）昨今2日2度現身在國民黨立委牛煦庭龜山選區為罷免催票。記者朱冠諭／攝影
民進黨秘書長林右昌（左三）昨今2日2度現身在國民黨立委牛煦庭龜山選區為罷免催票。記者朱冠諭／攝影

民進黨秘書長林右昌昨今2日不到12小時，2度現身在國民黨立委牛煦庭龜山選區為罷免催票。外傳綠營草擬「必罷5＋1名單」，牛就在其中。林右昌今受訪時回應，黨內沒有所謂的必罷名單，但龜山當然是重中之重，他連這兩天來除希望爭取更多民眾支持，也當所有罷團和黨公職最堅實的後盾，與公民同行。

林右昌昨現身桃園罷團和民進黨舉辦的「龜山民主之夜」，今早再到龜山市場掃街拜票。他受訪表示，自己連兩天來桃園就是希望在最後關鍵時刻衝出最多罷免同意票，每一個區域都非常重要，當然龜山選區是重中之重，他也希望爭取更多民眾的支持，為所有罷團志工和黨公職加油打氣。

林右昌說，在他們心裡沒有所謂的必罷名單，每一個區域都要盡全力，當所有黨公職、公民、罷團最堅實的後盾，與公民同行，也希望能夠跟所有支持罷免行動的民眾站在一起。

林右昌昨晚開講時，直指桃園、台中、花蓮地方縣市政府改變投開票所，今天他也強調，包括台中、桃園、新北等重要大區都有發現類似狀況；行政上對罷免運動的干擾，不是今天才開始，從第一階段的連署時，很多國民黨執政的縣市就有非常多行政干擾的手段。

林右昌說，相信所有民眾都會看在眼裡，罷免是公民基本的權力，必須要維護並公平對待，這是民主社會很重要的原則；最後階段也要提醒民眾，看一下投票通知單，確認投開票所跟過去習慣去的是不是一樣？很多地方已經改變了，也有許多新的投開票所比較偏僻，大家要特別注意，並踴躍站出來投票。

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