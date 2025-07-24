林錫耀：虛假敘事意圖干擾民主投票 提告訴追不法

針對網路傳出前民進黨秘書長林錫耀疑似司法關說對話紀錄，林錫耀今天透過聲明表示，傳散相關虛假敘事操作輿論，意圖干擾即將進行之民主投票活動。已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，全力訴追不法。

有媒體報導，大罷免前夕，網路上瘋傳疑似前民進黨秘書長林錫耀2021年的對話紀錄，截圖顯示，他那時透過Telegram，與政府官員討論司法人事案，其中就包括替現任的北檢檢察長王俊力關說，讓他當時可以升任調查局長。

林錫耀今天聲明表示，針對網路流傳一份疑似駭侵自本人通訊軟體Telegram訊息截圖，內容以拼湊、偽造部分對話內容形式，炮製不實資訊，並精準藉本人出國期間不易即時回應、澄清之時機，傳散相關虛假敘事操作輿論，意圖干擾即將進行之民主投票活動。為此，本人已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，全力訴追不法。

林錫耀指出，台灣是自由民主之國度，任何駭侵、偽造他人個人資訊，甚而透過不實資訊干擾民主社會健全運作，都是法律不允許的犯罪行為，本人除逕報請治安單位追查，並籲請各界共同拒絕不法，不傳播相關不實資訊，以遏制類似罪行。

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