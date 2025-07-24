影／大罷免激戰倒數 南部綠委北上跳「葉力迴向」罷免舞

大罷免投票進入倒數時刻，各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加，北市一名長者指出近日因在白蘭市場脫口批評罷免團體，遭對方檢舉，警方短時間內掌握其住家地址並登門要求做筆錄讓他飽受驚嚇，處理節奏堪比重大刑案。議員質疑，當天未出示任何通知單，更不是單一個案，呼籲辦案要有清楚明確的說明及資料。

2025-07-24 09:28