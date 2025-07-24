影／大罷免激戰倒數 南部綠委北上跳「葉力迴向」罷免舞
大罷免投票日剩不到48小時，板橋大刪元罷團今天與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟一起掃街拜票，出發前在公園大跳「葉力迴向」罷免舞，呼籲支持者踴躍投票。
面對民進黨無差別發動大罷免戰，24位藍委沒人敢掉以輕心，尤其是新北市葉元之的選區一直是罷免戰激戰區，板橋大刪元發言人莫莉表示，葉元之不僅是傅崐萁的跟班小弟，也是苛刻員工的惡老闆。今天從南部上來助陣的林俊憲、許智傑、以及中部前立委陳柏惟都來助陣，協同罷團車隊請託選民支持罷免行動。
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