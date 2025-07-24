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蔡英文罷免前夕表態投票 林右昌：每位公民都是王牌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
罷免投票將於26日登場，前總統蔡英文昨表態將會去投票，民進黨秘書長林右昌（圖）今表示，黨內沒有政治上的策略安排，也希望越來越多民眾支持罷免。記者朱冠諭／攝影
罷免投票將於26日登場，前總統蔡英文昨表態將會去投票，民進黨秘書長林右昌（圖）今表示，黨內沒有政治上的策略安排，也希望越來越多民眾支持罷免。記者朱冠諭／攝影

罷免投票將於26日登場，前總統蔡英文昨表態將會去投票，表達對公民團體的感謝。外界關心蔡出招是否為民進黨最後王牌？民進黨秘書長林右昌今表示，黨內沒有政治上的策略安排，其實每一位公民就是罷免行動的王牌，也希望越來越多民眾支持罷免，在關鍵的時刻投下同意票。

林右昌今到桃園市龜山市場掃街催票，受訪時被問到蔡英文發文一事，他表示每一位公民都是罷免行動的王牌，大家可以看到藍白立委在國會裡面做了非常多這個危害國家安全，損害國家利益的事情，就是因為立法院已經沒有辦法制衡，公民團體才站出來，有越多人站出來，力量就會越大，多一個人站出來，就離成功越近一步。

林右昌說，最近各行各業有非常多民眾，過去可能沒有參加罷免行動，但是在投票最後關鍵的階段，大家選擇公開表態，為罷免增添一份心力，令人非常感動，這也是最後罷免運動是否成功的關鍵的因素，昨天也看到蔡英文在社群上表達個人的想法，還有對公民團體的感謝，每一份力量都非常的寶貴，也希望更多的民眾在關鍵時刻投下同意票。

媒體詢問，蔡英文發文是否為民進黨最後王牌？林右昌表示，黨內其實都是跟隨著所有的公民團體，還有所有人民的力量前行，沒有所謂的政治考量或策略安排，民進黨就是跟人民站在一起，這個是社會最大的共識和公約數，相信在最後的階段，這一股力量會越來越大，也會有越來越多人加入。

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