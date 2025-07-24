罷免投票倒數兩天 民進黨今早板橋車隊催投票

罷免立委投票案今天倒數第二天，板橋大刪元發言人莫莉及多位民進黨立委與議員在板橋進行掃街，宣傳民眾後天一定要投票罷免葉元之。

莫莉表示，葉元之是薪水小偷、不適任立委混亂國會節奏，她說明天罷免活動持續一整天車隊掃街，到晚上7點半。另外很多選民反應現在還沒收到選舉通知書，她呼籲一樣可以查到投開票所，沒有通知書只要帶身分證和印章就可投票。

立委林俊憲表示，罷免剩最後一步一定會成功，葉元之在國會就是立委傅崐萁的小弟，板橋東區一定要將葉元之罷掉。

立委許智傑批評葉元之是親共立委，是天下無敵惡老闆。後天是保護台灣關鍵的一天。3Q哥陳柏惟也說，葉元之這屆來不及當好立委，被罷免後盼其能成為更好的老闆。 罷免立委投票案今天倒數第二天，板橋大刪元發言人莫莉及多位民進黨立委與議員在板橋進行掃街。記者李定宇攝影

商品推薦