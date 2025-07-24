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罷免攻防傳暴力 朱立倫：譴責激進行為用最大智慧止住大惡罷
國民黨主席朱立倫今到新北汐止，陪立委廖先翔站路口反罷免，媒體詢問他對罷團稱志工遭暴力對待的看法時說，新北立委葉元之前兩天也被人吐口水，要譴責所有暴力跟激進的行為，呼籲民眾26日用最大的智慧止住大惡罷。
廖先翔罷免案26日投票，廖先翔與支持者今早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。
朱立倫接受媒體訪問，回應罷免台北市立委賴世葆罷團，指有志工遭人攻擊一事時說，譴責所有暴力跟激進的行為，剛剛也幫新北市立委葉元之站台，一樣的站路口，葉元之前兩天還被吐口水。
朱立倫表示，這一類的暴力行行都是不應該的，大家平心靜氣，相信周六大家會用最大的智慧，止住這一次的大惡罷，大家共同站出來，投下不同意罷免，是我們最大的期待。
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