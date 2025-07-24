北市5藍委若「她」被罷掉 戴錫欽：將重擊蔣萬安、影響2026

罷免投票剩下48小時，國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽上午受訪指出，北市立委目前王鴻薇、徐巧芯最嚴峻，尤其蔣萬安的「本命區」王鴻薇如果被罷掉，會重擊蔣萬安，甚至2026議員、連動到市長的選舉，都會非常大的影響。

戴錫欽接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時指出，對綠營來講，罷掉王鴻薇有另外一層意義，就是重擊蔣萬安；她的選區是本來蔣萬安立委的選區，王鴻薇在立法院黨團的表現被綠鎖定列為主要的目標之外，若能罷掉，間接一定會重擊到蔣萬安，因為不管執政成績怎樣，連自己的選區、本命區的立委都保不住，2026地方選舉，就會被煽風點火。

戴錫欽說，大家看到這段時間蔣萬安幫北市5席立委掃街、站路口，特別是王鴻薇的選區，去了非常多次，幾乎花了非常多的精力，王鴻薇這一席，對蔣萬安格外重要。5席立委掉任何一席「即便補選，我們未必會輸」但對地方的選民結構跟生態、政治態勢都會產生影響。

主持人追問，不要以為蔣萬安2026一定會上？戴錫欽說「當然，選舉沒有一定的」民進黨誰出來選台北市長，現在不知道，有人講說吳思瑤、王世堅，或者是說鄭麗君副院長，還不知道誰出來選，但如果有國民黨北市立委被罷掉 「蔣萬安當然有傷」

至於民眾黨會不會因此在北市就不只提6席議員？戴錫欽說，政治是動態的，人就這樣「當你弱的時候，趁你病要你命」如果今天真的北市有2席立委被罷掉，將來補選，民眾黨的態度是什麼？還不知道，雖然大家現在都合作很好，理念基本上也吻合，國民黨在北市議會跟民眾黨5席議員，互動也非常好，但是每個政黨要求自己的發展。

主持人黃暐瀚也追問，還會有第3個台北市長候選人？戴錫欽指出，民進黨最喜歡的就是三腳督，蔣萬安在穩，如果類似上次黃珊珊出來選的狀況再發生一次，民眾黨能拿多少綠的票？大概屈指可數，如果拿的都是屬於藍的票，民進黨不用靠很強的人來，只要靠三腳督分裂來贏蔣萬安就好了，選舉就是這樣子。

戴錫欽指出，以2000年的阿扁當選，有太多歷歷在目的選舉經驗，民進黨最大的勝算就是三腳督，藍營分裂，當然現在藍白合，從立法院的合作到這次反罷免，他非常感謝黃國昌主席和民眾黨這麼多立委、議員的支持幫忙，但是每個人都有自己的政黨發展要顧，這是天經地義的事。 台北市議長戴錫欽。報系資料照

商品推薦