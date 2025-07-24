美學者：罷免前公布對台關稅 恐被解讀干預選舉

美國川普政府至今尚未公布對台關稅，美國政治學者任雪麗（Shelley Rigger）表示，如果美國在台灣大罷免前公布關稅，無論結果對台灣是好是壞，都有可能被看作是干擾台灣政治，這是她所不樂見的。

「全球台灣研究中心」（GTI）23日舉行線上座談會，邀請學者專家討論台灣大罷免，並分析大罷免對台灣政治的衝擊。

政大選舉研究中心研究員鮑彤（Nathan Batto）表示，他個人在這次台灣大罷免中見識到收集上萬份罷免連署非常困難，必須有一群非常熱心的志工才行；鮑彤認為說，這也驗證國民黨過去擁有的動員機器和人脈已經失靈。

此外，鮑彤也認為說，罷免可能已經成為台灣政治文化的一部分，「這次不會是台灣最後一次罷免選舉」；鮑彤表示，雖然罷免不可能一蹴而就，但罷免證明是很有威力的過程，而且回報非常大。

任雪麗則談到罷免選舉中對政局注入的不穩定性，指如果有人不滿選舉的結果，他們就會企圖罷免；任雪麗認為說，這多少影響到正常的民主運作，但任雪麗說，罷免程序也不如想像中的不容易，指國民黨的反制罷免都取得失敗的下場。

另外，任雪麗指出，美國經常被批評干預台灣選舉，假如美國這次在大罷免前公布對台關稅，真的有可能影響到罷免。

任雪麗說，如果美國公布的對台關稅低於預期，有可能被國民黨認為是美國支持民進黨；如果美國公布的對台關稅高於預期，民進黨有可能認為是美國偏向國民黨。

不過，任雪麗也說，她不認為美國政策制定者對此有任何觀念，但她不樂見美國採取任何可能會被看作是干預選舉的行動。

然而，鮑彤則說，他不認為關稅的公布會對大罷免的結果造成很大的影響；鮑彤表示，選民可能在投票前已有定見，關稅的結果只會確認他們既有的立場。

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