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罷免倒數民眾口角不斷 劉世芳：防止暴力衝突專案執行中

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政委員會邀內政部長劉世芳與會，處理114年度中央政府總預算有關內政部預算凍結專案報告。圖／聯合報系資料照片
內政委員會邀內政部長劉世芳與會，處理114年度中央政府總預算有關內政部預算凍結專案報告。圖／聯合報系資料照片

罷免投票日倒數，罷免及反罷方近日都在車掃和站路口宣傳，卻陸續傳出衝突與口角。內政部劉世芳今表示，最高檢察署月初已邀中選會、警政署等單位，討論726查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都陸續執行中，呼籲公民用選票決定台灣自己國會。

劉世芳今赴內政委員會，會前受訪被問及罷免選舉衝突一事，她說，這個月初最高檢邀請包括中選會、警政署，還有檢調單位，一起討論726選舉日裡的查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都在陸續執行中。

劉世芳呼籲，台灣是一個有民主制度的國家，選舉罷免本來就是台灣公民的權利，希望可以展現公民高度的民主修養，726可以用選票決定未來國會的組成、用選票決定台灣自己國會，希望726可以平安選舉、圓滿。

罷免 內政部 劉世芳 中選會

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