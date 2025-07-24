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北市5立委能否保住？戴錫欽：希望投票率超過7成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。圖／取自「POP撞新聞」直播
台北市議長戴錫欽接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。圖／取自「POP撞新聞」直播

罷免投票剩下48小時，國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽上午受訪指出，如果7月26日投票率高，就能保住北市5席立委，希望投票率至少超過7成，如果不衝出來，甚至連立委賴士葆的深藍鐵票的文山區，都會有危險。

戴錫欽接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時指出，坦白講大罷免最後要看投票率，選委會最後只會給平均數，無法分辨藍、綠多少人投票，但25%的門檻，5位立委都會過，一定要不同意票多一票，也就是要用不同意票壓同意票，所以最高目標就是不同意票比同意票多。

戴錫欽指出，不管說賴士葆的文山區，或是其他幾位委員，投票率如果低，其實連賴士葆都有危險，賴士葆的文山區，還有南中正，大家認為應該是藍大於綠，他在地方的經營非常的札實，但如果投票率真的太低的話，再加上罷免的支持者，投票率衝高，賴士葆一樣會有危險。

戴錫欽表示，他最近也觀察到一個現象是，罷團不斷地強調，透過各種平台、廣告影片鼓勵大家去投票，有一些支持罷免的綠營和名嘴，開始在慫動反罷免的一方大家去旅遊，或是說看不慣就不要去投票了，希望降低投票率，顯示罷團跟民進黨支持者也注意到這件事情，就是藍營的投票率跟支持者也衝出來，藍營就有勝算。

戴錫欽指出，關鍵就是投票率的高低，但因為無從得知到底挺罷和反罷的投票率細部的分布，但從選前的跡象來看，的確是支持罷免的一方，因為是仇恨動員，因為他們積極主動發起的一方，所以投票意願的確高，所以藍營如何在最後有限的時間，把我們的支持者的熱情跟具體投票行為催出來，這個是最重要的工作。

台北市議長戴錫欽。本報資料照片
台北市議長戴錫欽。本報資料照片

罷免 反罷 戴錫欽 國民黨 投票率 賴士葆

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