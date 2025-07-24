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【專家之眼】大罷免-賴清德是伊斯頓理論的信徒嗎？

聯合報／ 劉明德／四川大學前副教授
民進黨推動大罷免，賴清德從幕後走到台前，昨天還在民進黨中常會向黨公職喊話：「最後一哩路，大家加油。」 圖／民進黨提供
民進黨推動大罷免，賴清德從幕後走到台前，昨天還在民進黨中常會向黨公職喊話：「最後一哩路，大家加油。」 圖／民進黨提供

我們都被騙了！在野黨若不是過半，會有大罷免嗎？在野黨如果沒有過半，即使有十個傅崐萁陳玉珍，也不會有「大罷免」，因為國會少數的國民黨，對於國會多數的民進黨，一點制約能力都沒有，簡直就是沙包一個，怪可憐的！

已故美國政治學大師伊斯頓（David Easton）說了一句（幾乎是）至理名言，他說：「政治人物是為了勝選而制定政策，而非為了實施政策而從事選舉」，他的表述還是過於學術，讓我轉換成白話：政治人物是為了自己的利益而提出某一種主張，而非為了實現公平正義而提出某一種主張。換言之，主張只不過是糖衣，而非內核，內核是一己之利。台灣當前如火如荼進行中的大罷免主張，正是伊斯頓這句話的寫照，不多也不少。

民進黨執政之前，一直喊著轉型正義，如今，都執政18年了，來到了第三位民進黨籍的總統，怎麼沒看到陳文成命案有任何進展？民進黨對得起陳文成一家人嗎？還是只是拿他來消費？另外，林宅血案發生至今已經45年了，林家還等著民進黨政府給個答案，都執政那麼久了，要檔案有檔案，要檢調有檢調，怎麼不趕快公佈答案？讓人尊敬的林義雄先生還能等多久？至於戒嚴時期被國民黨安插在黨外以及後來的民進黨裡面的那些線民，難道這些抓耙子不應公諸於世？否則，怎麼能叫「轉型正義」？莫非，轉型正義只是奪權的藉口？

民進黨在執政之前，也一直喊著民主，如今，連黨內初選都沒收，由黨主席徵召，莫非，民主也有兩套標準？對自己有利就數人頭，對自己不利，就掀桌重來。

賴清德不是以台獨為職志嗎？一個主張講了幾十年，如今政權終於到手，趕快宣佈啊！我正等著呢！莫非台獨主張也是用來騙選票的？看來，賴清德是伊斯頓理論的忠實信徒啊！

賴清德上台一年多，都做了哪些好事？就我印象所及，就是辦了幾個大案子：林岱樺涉嫌詐領助理費、鄭文燦、柯文哲涉嫌貪污案、抓了幾個國民黨黨部主委，此外，好像什麼事也沒做：台南風災不上心、對等關稅不上心、豐原一家五口詐騙命案也不管，（這一部份，其實跟總統有關，並非無關，有機會，我會寫一篇文章闡述）喔，對了，念茲在茲的就是一件事，那就是能破壞台灣團結，激化內部對立、內耗，讓中共可坐收漁利的大罷免一事。難道，團結十講，也只是掛羊頭賣狗肉？

支持大罷免的人列了100個理由，說什麼反共保台，洋洋灑灑、煞有介事，但是，在我看來，這些所謂的理由不值一駁，至少相對於「團結台灣」這一主軸而言。看事情，一定要看到本質，不能光看表面，否則，就是長了眼睛的瞎子。這一點，讀者一定同意！

那麼，整件事情的本質是什麼？為什麼賴清德從幕後走到台前全力推動大罷免？其實很簡單，跟上面那些支持者的理由一點關係都沒有，真的是半毛錢關係都沒有，那些都只是藉口，用來掩人耳目罷了。

本質是什麼？不想受到任何有效監督。然而，有效監督卻是民主最起碼的標誌，是讓一個國家更為良善的必要設計。一個不想受到監督的人，可以想像，絕對的權力就會帶來絕對的腐敗，這是為什麼民主最重要的一個特徵就是有限政府，即權力受到制約的政府。

在民主國家，被監督、受到制衡，是天經地義的，否則就是獨裁國家。那麼，為什麼主政者不想受到監督？只有一種可能，那就是要做見不得人的事情，否則，有什麼好害怕被別人監督的。

奉勸那些自以為聰明的人，所有你做的壞事，以今天的科技，或早或晚，一定大白於天下！任誰也逃不了。

罷免 國民黨 民進黨 賴清德 傅崐萁 柯文哲 陳玉珍 轉型正義

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