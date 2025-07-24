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路口嗆罷團遭警無票進屋偵訊 長者嘆：這是多麼恐怖的時代！

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市刑事警察大隊回應，警方接獲罷免團體報案後，依既有程序進行調查，多數案件係由現場執勤人員直接抄登雙方資料，若人員不在場則以監視器、交通工具路徑等方式進行身分查證。 圖／聯合報系資料照片
北市刑事警察大隊回應，警方接獲罷免團體報案後，依既有程序進行調查，多數案件係由現場執勤人員直接抄登雙方資料，若人員不在場則以監視器、交通工具路徑等方式進行身分查證。 圖／聯合報系資料照片

罷免投票進入倒數時刻，各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加，北市一名長者指出近日因在白蘭市場脫口批評罷免團體，遭對方檢舉，警方短時間內掌握其住家地址並登門要求做筆錄讓他飽受驚嚇，處理節奏堪比重大刑案。議員質疑，當天未出示任何通知單，更不是單一個案，呼籲辦案要有清楚明確的說明及資料。

長者指出，當天自己騎YouBike經過市場，看見罷團在宣傳，因為天氣炎熱、現場吵雜確實說了幾句話，自己後續也未多留意。不過，一天下午警方突然找上他家門，確認他曾騎乘YouBike經過市場後，詢問他是否在罷團成員面前講出「垃圾」一詞，隨即要求他坐下製作筆錄，現場未出示任何通知單。

長者坦言，自己從沒想過會引來如此高壓調查，原訂晚間六點到派出所說明，但警方下午三、四點即頻繁來電，他未接後不到二十分鐘，員警竟親自登門，令他錯愕不已，感嘆效率之高，「短短幾天就查到我的個人資料還有電話，對付一般的小老百姓及老頭子，這是多麼恐怖的時代，就是要提告抓人，嚇得你不敢出來投票。」

曾獻瑩指出，據他了解警方會這樣辦案，可能也是受到關切壓力，還有一位立委在其選區面對多起類似案件，透過法律諮詢來協助被告發民眾，顯見此類執法並非個案，陳情人表示這樣的執法強度讓人心生畏懼。

曾獻瑩強調，警察局應釐清執法準則，該案辦案過程警方未提供正式通知書，亦未清楚說明調查依據與程序合法性，對年逾七旬的當事人造成不小心理壓力，也擔心罷免投票在即，恐造成寒蟬效應，要求警察局辦案要有清楚明確的說明及資料。

北市刑事警察大隊回應，警方接獲罷免團體報案後，依既有程序進行調查，多數案件係由現場執勤人員直接抄登雙方資料，若人員不在場則以監視器、交通工具路徑等方式進行身分查證，未使用人臉辨識技術。

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