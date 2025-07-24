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蔡英文謝大罷免公民團體 侯友宜：別忘了妳說罷免不是政治鬥爭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

罷免投票倒數最後2天，前總統蔡英文昨在臉書說，最近在各地發起的罷免行動是一場公民運動，她表態會去投票，並感謝公民團體。新北市長侯友宜要蔡英文不要忘了，自己講過這句話「罷免不是政治鬥爭，是沒有正當的道理的。」

侯友宜今天一早8點到基隆安樂市場陪同立委林沛祥掃街向攤商及民眾問好，請大家支持林沛祥投下不同意票。罷團基隆絕沛稍晚上午10點也要到安樂市場拜票。

被問到目前國民黨全台立委選情怎麼看？侯友宜說，「我非常、非常有信心」，很多反罷免的市民朋友或是全國人民都站出來，他昨天陪著洪孟楷掃街，沿路大家都說反罷免，民眾都站出來比大姆說「加油、加油」，他對這次反罷免非常有信心。

至於蔡英文今天臉書的貼文，侯友宜請蔡英文不要忘了，「罷免不是政治鬥爭，是沒有正當的道理的。」這句話是蔡前總統妳自己說過的話。

侯友宜表示，真正的公民課是要彼此互相溝通、包容，大家攜手前進，這才是真正的公民課。

侯友宜稱讚林沛祥從議員做到立委，大家都認識他，尤其對基隆捷運、教育文化、社會福利及大小建設都全力以赴，大家有目共睹。新北和基隆緊緊連在一起，很多新北市民也感謝林沛祥不分彼此的支持，因此這一次他站出來力挺林沛祥優質的立委，讓林沛祥為基隆、新北共同努力。

蔡英文昨貼文說，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。她我要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。

蔡英文表示，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達她對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。

據指出，2022年蔡英文也曾說，罷免不能是政治鬥爭的工具，有人想要利用比較低的罷免門檻，來拉下過半當選的立法委員。要用手中的一票，遏止沒有正當性，只為了政治計算的罷免。為了黨派利益、個人權位罷免，這樣都是沒有道理的。

侯友宜今天一早8點到基隆安樂市場陪同立委林沛祥掃街。記者游明煌／攝影
侯友宜今天一早8點到基隆安樂市場陪同立委林沛祥掃街。記者游明煌／攝影
侯友宜今天一早8點到基隆安樂市場陪同立委林沛祥掃街。記者游明煌／攝影
侯友宜今天一早8點到基隆安樂市場陪同立委林沛祥掃街。記者游明煌／攝影

罷免 反罷 投票 蔡英文 侯友宜 林沛祥

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