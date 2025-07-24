柯建銘嗆：726票投同意 不去罷免非台灣人

大罷免第一波投票後天登場，民進黨立院黨團總召柯建銘今天臉書表示，偉大的台灣人民在26日都要站出來，走出去投票同意罷免，400年來台灣人要真正出頭天了，國家的軸線就要改變了，讓國家重新開機，讓國家更加偉大、更加強盛；不去罷免，非台灣人也，這是台灣人沉默做自己主人、為反共護台、救亡圖存的關鍵時刻。

柯建銘指出，只剩下兩天就要投票了，很多人很興奮，但興奮之餘，又有忐忑不安，大罷免會不會大成功？這段時間每天都有人問他，「會不會大成功？差不多能罷幾席？有6席？10席？20席？0席？」他的答案永遠是「大罷免大成宮，會全部罷掉」。

柯建銘說，從去年提出大罷免大成功以來，雖然受盡攻擊、抹黑、抹黃、抹紅，但他只做一件事，讓大罷免大成功成為全民共識，千萬人吾往矣。

柯建銘表示，藍白比義和團還義和團，又十足反智，在惡性螺旋下自我毀滅，表演自殺神風特攻隊。在立法院毀憲亂政，道行逆施，意圖讓民進黨無法執政、無錢執政、國家無法生存，且有反罷免、死人連署等兩個不可逆的自殺行為，民眾黨立委林國成甚至罵三字經。明天725相信最難聽、最不堪的語言還會盡出，還會請來投共的館長，這不是團滅，什麼是團滅，中國國民黨正式壽終正寢，藍白同時走進歷史焚化爐的時刻到了。

柯建銘指出，同一時間也有共同的驕傲，百工百業、不分藍綠、不分男女老少都站出來，海外的台灣人也飛回來了，反共護台、救亡圖存是全民心聲，否則大家的財產變成共產黨國有，這是史詩級大民意，無法擋的民心向背。

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