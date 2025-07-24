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到中國經商是正常商業交流？藍營酸罷團「真的是綠能你不能」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮藍營昨起底「剷除黑芯」發言人劉毓雯長年在中國大陸經商，還獲共媒吹捧。 圖／聯合報系資料照片
花蓮藍營昨起底「剷除黑芯」發言人劉毓雯長年在中國大陸經商，還獲共媒吹捧。 圖／聯合報系資料照片

罷團「剷除黑芯」發言人「小令」劉毓雯，昨遭花蓮藍營起底長期在中國大陸經商，還受中共媒體吹捧，罷團回應人民有與外國商務往來自由，透過交流更深知民主得來不易，才會發起罷免。藍營今天再酸，根本就是「綠能你不能」。

罷免立委徐巧芯的「剷除黑芯」昨針對藍營質疑，回應表示，人民本來就享有合法與外國商務往來的自由，這是自由貿易的精神。然而，國民黨立委身為國家政要，時常接觸機密資料，卻頻頻接觸中國統戰單位，可能造成國安風險的程度遠高於一般人民與中國的商務交流。

「剷除黑芯」表示，基於各行業人士與中國交流經驗，更深知台灣自由民主得來不易，國民黨立委與中國統戰部沆瀣一氣，不斷攻擊騷擾台灣公民，一再惡意公開人民個資，並透過多數暴力，強硬通過毀憲亂政的法案，意圖破壞台灣民主，這正是發起罷免的原因，要汰除沒有忠誠的不適任立委。

中國國民黨花蓮縣議會黨團今天表示，經商非原罪，但民進黨及惡罷團體長期都是「綠能你不能」，當大家質疑所謂公民團體罷免龐大費用哪裡來時，就說是自己的經費與民進黨無關，現在證明，公民團體拿著中共的紅錢在罷免中華民國的立委。

黨團質疑，一位在中國成立公司、長期演藝、受官媒正面報導的人，能代表民主價值來罷免立委？罷免徐巧芯、傅崐萁，究竟是民主的健康機制，還是民進黨精算過的鬥爭手段？若罷團背後隱含明確的政治目的、巨額不明金流運作、甚至與中共勢力有緊密交流背景，那麼這場罷免就很可能變質為「政治動員工具」。

罷免 罷團 國民黨 民進黨 徐巧芯

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