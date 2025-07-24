戴錫欽破釜沉舟 喊北市立委掉1席就辭代理黨部主委

罷免投票剩下48小時，國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽今早受訪指出，如果台北市5席立委，任何1席有閃失，被罷免掉，會立刻在投票結果出來之後辭掉台北市黨部代理主委，表示他在這個階段的代理主委任務失敗，沒有達成。

戴錫欽接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時指出，站在台北市黨部的立場，最高指導原則和最高戰略目標，當然是5席要全保住，他在4月臨危受命接，代理主委，因為主委黃呂錦茹被羈押，當時第一階段他設定的目標就是2個月，希望2個月之後，黃呂錦茹有機會出來，但6月下旬她被延押。

戴錫欽表示，因為自己本來設定就是2個月，希望黃呂主委如果一旦被交保，她重新會來領導台北市，自己當時大局為重，也沒辦法去選擇自己要承擔什麼工作，責任掉在頭上的時候，他覺得義無反顧，就必須這麼去承擔，所6月黃呂錦茹被延押，自己責無旁貸，繼續要把這個到後726投票為止。

他說，反罷免的工作要繼續延續下去，他不能讓台北市黨部群龍無首，所以現階段最主要的工作目標，當然就是全力保住這5席國民黨優秀的立委，所以如果現階段這個最重要的工作目標，沒辦法達成，5個立委有任1席被罷免成功，不管未來補選結果怎麼樣，都表示這個階段的代理主委的任務失敗，沒有達成。

戴錫欽表示，就責任政治來講，沒達成任務應該要辭掉代理主委，所以最後48小時，希望所有的藍營支持者，或者是不認同這次大罷免的人，特別是台北市民，在726能夠踴躍出來投票。

戴錫欽指出，從各方面的跡象，全台灣各縣市反對罷免的，絕對大於支持罷免的，但是關鍵的是投票率，如果投票率能夠達到設定的高門檻，5位立委絕對都可以保住，但如果投票率一旦稍低，或是大家雖然支持，但不願意投票的，5立委的確有危險，他覺得責無旁貸，必需要扛起這個責任，必須要呼籲所有支持者投票，不管颱風來不來。

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