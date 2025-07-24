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獨／大罷免投票日刻意帶團出國？北市藍營里長揭真相

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會黨團昨由議長戴錫欽受訪，很多位里長很久以前就排好相關行程，有人惡意中傷。 圖／聯合報系資料照片
台北市議會黨團昨由議長戴錫欽受訪，很多位里長很久以前就排好相關行程，有人惡意中傷。 圖／聯合報系資料照片

罷免7月26日投票，傳出北市有藍營里長當天帶團出國，對藍委選情不利，有里長澄清指出，主要是中選會公布時間太晚，旅遊團很難說取消就取消，且團員是里民，有支持藍也有支持綠，不是因為挺誰或不挺誰而出國，早已安排好的行程，刻意導向政治操作很意外。

由於4位里長帶團選區在國民黨立委王鴻薇的北松山、徐巧芯的南松山。松山區的里長坦言，旅遊跟團時間早在3月初就訂好，主因是中選會的時間公布太晚，人數一團約莫40到10人不等。

另一位里長嘆，尤其跟團的緣故，機票、住宿等遊程全部取消恐是一筆損失，誰也沒想到議題就導向成政治操作，「但是里民有藍也有綠，不可能刻意因為挺誰就出國。」

議長戴錫欽昨天也說，很多位里長很久以前就排好相關行程，有人惡意中傷，說他們是因為不支持反罷免，所以出國，在這裡要特別為他們澄清，絕對沒有這種事情，許多里長挺身而出，這段時間他們陪同王鴻薇、徐巧芯在各地掃街拜票，就是最好的證明。

罷免 徐巧芯 王鴻薇 中選會 戴錫欽 國民黨

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