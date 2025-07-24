童子賢爆7千萬要縣府分配？教育界揭「實務經驗」：童董被誤導了

和碩董事長童子賢爆料地震捐款7000萬卻有學校說一定要轉交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚氣得以「官位」要求童拿出證據，否則應道歉。在地校長說，去年震後愛心湧入，都依贊助者意見決定捐給縣府或與學校對口，童董可能遭誤導。

童子賢前天到花蓮挺罷傅，與退休老師「葉霸」葉春蓮喝咖啡時，稱地震賑災捐款時很多做公益的朋友說不要捐給花蓮縣府，因為沒有正常的分配，他後來決定捐給某個國小，沒想到縣府打給校方警告「不准接受台北來的人直接幫助你，否則就對你不客氣」一定要把善款給縣府，「反正就是繞一手」，還說，公司加他個人捐了7000多萬元。

縣長徐榛蔚昨天表示，童子賢的7000萬元「徐榛蔚聞所未聞，也不知道」，並氣憤向童喊話要求提出人事時地物證據，「若我有下令，我徐榛蔚馬上辭去縣長職務，否則請童董事長24小時內道歉以正視聽。」

縣府昨清查，7年前0206地震後，曾收到和碩500萬元善款，但之後2022年0918地震及去年0403地震，未再收到童子賢捐款，縣內學校也沒有收到；去年4月震後有媒體報導，和碩透過衛福部平台捐3000萬元。

縣府表示，依照「花蓮縣所屬各級學校辦理捐資興學作業要點」，可直接經由學校「捐資興學」管道，無須透過縣府，童子賢的指控與實際作業方式不符。

一名市區學校校長表示，去年地震後愛心湧入，很多民間團體、個人來聯繫想幫助受災學童，雙方會先溝通處理方式，都是尊重贊助者意見，看想捐給縣府或是直接對口學校再來安排，甚至後來學校覺得愛心已足夠，還轉介到其他學校，他從未聽說縣府要求一定要由縣府統一分配。

另一名在地教育界人士則說，曾聽過坊間耳語，但確實沒收到縣府指示一定要「繞一手」，事實上，去年震後有很多民間社團捐助學校的新聞報導，現在都查得到，也許中間人傳話過程造成誤會，讓童董事長被誤導了。 花蓮縣長徐榛蔚昨天槓上童子賢，要求童對指控縣府提出事證，若屬實且是她下令，她立刻辭職，若不是，則請童24小時內道歉。 圖／聯合報系資料照片

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