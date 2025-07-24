快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

批國民黨寫鬼故事 賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
批國民黨寫鬼故事，賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票。聯合報系資料照片
批國民黨寫鬼故事，賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票。聯合報系資料照片

全台大罷免7月26日即將投票，民進黨前立委賴品妤今天凌晨在臉書發千字文，表示她支持全面罷免，將返鄉投下罷免同意票，過去的這一年多來，國民黨的立委在台灣的國會史上寫下了一則又一則的「鬼故事」，罷免是對荒腔走板立委不信任投票。

賴品妤說，她參與政治的時間，可能遠比很多人認知的還久一些，並不是只有作為民意代表才叫做政治參與，從當年學生時期做政策倡議、成為昶佐的國會助理、成為國會議員到成為在海外持續支持大罷免運動的台灣公民。

賴品妤表示，罷免就是民主政治的常態，既然選舉是民主政治的常態，那麼當一個政治人物當選之後德行低落至嚴重超出預期時，遭到罷免自然也是民主常態。

她說，台灣面對的是前所未有的局勢，從過去8年在國際地位上的異軍突起、到面臨地緣政治上來自中國在疫情之後為了鞏固自身政權而對外加緊腳步、搭配科技與金權政治的威脅壓迫，無一不是需要更多的智慧與勇氣去共同面對台灣的未來。

賴品妤認為，台灣內部理當要拿出態度與智慧協助成為領航員，讓台灣行駛在正確航道上的國會議員，卻各個行為荒誕不羈，通過的法案、刪減的預算一個比一個光怪陸離，訂定違憲的法律，藉由毁滅式的刪除預算，同時也在摧毁台灣的基礎建設甚至是國家安全。

賴說，過去的這一年多來，國民黨的立委在台灣的國會史上寫下了一則又一則的「鬼故事」，廖先翔、傅崐萁、王鴻薇、羅智強、葉元之、徐巧芯、牛煦庭，哪一席不是充滿著難堪鬼故事？

賴品妤說，在國民黨事到臨頭還急著想要政治操作成藍綠對決，意圖抹煞大罷免是社會力量對於這些國會荒腔走板的不信任投票之際，沒有人可以準確預測結果會如何，但都對於再打造一個正常，可以保護台灣的國會有強烈的渴望，罷免不是報復，是防止更大的毀滅，也就是在表達對台灣的愛。

罷免 賴品妤 國民黨

延伸閱讀

牛煦庭嘆罷免領銜人屢拒辯論 陳曉煒：自己無法代表罷團所有人

罷免說明會舌戰！挨批在立院打架 牛煦庭反問：鍾佳濱摸她屁股算什麼

陪同牛煦庭參香遭嗆秒回擊 盧秀燕說分明：愛台灣不是只有頭

超徵稅額5283億元只剩336億元？ 盧秀燕促查：錢到哪裡去了

相關新聞

獨／大罷免投票日刻意帶團出國？北市藍營里長揭真相

大罷免7月26日投票，傳出北市有藍營里長當天帶團出國，對藍委選情不利，有里長澄清指出，主要是中選會公布時間太晚，旅遊團很難說取消就取消，且團員是里民，有支持藍也有支持綠，不是因為挺誰或不挺誰而出國，早已安排好的行程，刻意導向政治操作很意外。

賴清德常會挺罷 朱立倫批綠成「新曹流」

大罷免周六投票。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會向黨公職喊話：「最後一哩路，大家加油。」國民黨主席朱立倫說，後...

反罷輔選…盧秀燕自嘲「雜質市長」 蔣萬安開嗓唱「善良」

大罷免投票倒數，「藍營一姐」台中市長盧秀燕昨天下午起請假三天全力反罷輔選，並為台中藍營立委喊告急。盧秀燕自嘲是「雜質市長...

批國民黨寫鬼故事 賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票

全台大罷免7月26日即將投票，民進黨前立委賴品妤今天凌晨在臉書發千字文，表示她支持全面罷免，將返鄉投下罷免同意票，過去的...

罷免投票將至 侯漢廷警告：嚴防綠營8大奧步干擾民意

大罷免將在26日投票，台北市議員侯漢廷表示，選戰倒數期間，民眾務必保持冷靜、不信謠言、不傳謠言，並列出八項可能發生的特殊狀況，呼籲民眾提高警覺，以免民主投票再度受到操弄。

倒數72小時 從罷團仇恨言論與黃敏惠眼淚 看誰真心愛台？

後天台灣將舉行史無前例的罷免投票，儘管政治紛亂，我們有辨是非明事理的偉大人民，我們是成熟民主國家，每次投票都有意義，選民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。