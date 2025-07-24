侯漢廷警告：罷免投票將至 嚴防八大綠營奧步干擾民意

大罷免將在26日投票，台北市議員侯漢廷表示，選戰倒數期間，民眾務必保持冷靜、不信謠言、不傳謠言，並列出八項可能發生的特殊狀況，呼籲民眾提高警覺，以免民主投票再度受到操弄。

侯漢廷指出，過去台灣選舉歷史上不乏如「走路工」、「兩顆子彈」等事件，他擔憂這次罷免投票也可能會出現類似情形，因此必須特別注意。他具體列出八大可能「綠營奧步」，提醒民眾嚴防選前特殊狀況。

侯漢廷說，首先是「司法奧步」，可能透過檢調搜索或約談藍營立委或其助理，製造涉及貪汙或國安問題的不實指控，打擊藍營支持者士氣。其次是「升高兩岸對立」，近期可能會將中國大陸正常的衛星發射行為扭曲報導為軍事挑釁，進一步操弄兩岸緊張情勢，影響投票氣氛。

侯漢廷表示，也要特別警惕「假人放話」與「外銷轉內銷」的狀況。有可能會出現來路不明的情資來源，抹紅藍營立委與中共勾結，或引用海外媒體製造假的通匪罪名，以影響選情。

侯漢廷指出，包括「反串走路工」及「假藍欺騙」也是可能手法。可能會有人冒充深藍支持者，散布投票給予報酬的假訊息，或盜用國民黨象徵、兩蔣反共精神，誤導選民混淆「同意」與「不同意」票，且已經有相關案例發生。

侯漢廷說，不可忽視「外交煙火」及「AI 影音圖卡」可能性，民進黨政府可能在投票前臨時發布外交重大突破的假消息，或利用人工智慧深偽技術製作不實影音內容，抹黑在野陣營，以此混亂視聽。

侯漢廷表示，最後要提醒民眾，面對任何新聞消息應保持質疑態度，問清消息來源、查證可靠性、注意時間巧合點，避免以情緒判斷。若遇突發新聞事件，他建議至少多等待 24 小時，以避免被即時假訊息誤導。

侯漢廷呼籲，選民要堅定立場，不要被任何謠言動搖，要守護民主價值、投下不同意罷免票，以實際行動反對操弄民意的行為，給予執政黨明確教訓。

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