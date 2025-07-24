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蔡英文未提挺罷免成功 凌濤：您有難處 懂的都懂

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長凌濤說。圖／國民黨提供
國政基金會副執行長凌濤說。圖／國民黨提供

首波大罷免投票7月26日登場，前總統蔡英文表態會去投票，表達對公民團體的感謝。國民黨智庫副執行長凌濤酸，前總統蔡英文、陳水扁應該遇到了大家不知道的壓力。「小英總統，您有難處，您稍微眨眼一下，懂的都懂。」

凌濤說，蔡英文過去曾對罷免案表態，「台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。」如今發文隻字未提支持罷免成功，僅說這是堂珍貴的公民課，「台灣民主不是空泛的口號。」可見對於「大罷免大成功」這六個字，實在羞於啟齒。

凌濤說，跟陳水扁之前表態有異曲同工，「罷免不是一時爽，要注意接下來的政治後座力、後遺症，「冤冤相罷何時了」。後來疑似遇到壓力又改口。蔡英文、陳水扁應該遇到了大家不知道的壓力。他誠摯的建議「小英總統，您有難處，您稍微眨眼一下，懂的都懂。讓大家知道，我們還可以幫忙。」

罷免

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