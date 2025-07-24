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未被剝奪公權 柯文哲爭罷免投票今開庭
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押於台北看守所，無法參與大罷免投票，妻子陳佩琪喊要爭取投票權，委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成罷免案的投票。台北高等行政法院今上午開庭調查假處分案。
柯文哲的戶籍位於台北市大安區，該區立委羅智強也是罷免名單之一，柯家也收到柯的投票通知單。
民眾黨主席黃國昌昨受訪說，柯文哲在沒有被剝奪任何公權情況下，公民投票權仍獲憲法保障；如不能投票，依民進黨政府出版的國家人權白皮書，「這是嚴重踐踏人民在憲法所受到保障的公民權」。
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