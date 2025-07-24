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726颱風攪局？李進勇：停班就停止投票
大罷免周六投票，「范斯高」、「竹節草」颱風昨先後成形，雙颱恐互相牽引，外界關心颱風是否會擾局。中選會主委李進勇昨赴中央氣象署了解最新颱風動態，表示如經各地方政府宣布停止上班，也將即時宣布該地區停止辦理投票。
氣象署表示，范斯高發海警的機率低，竹節草的強風區域也不會經過陸地，對台影響小；周六預估西半部會有不定時短暫陣雨或雷雨。
中央氣象署長呂國臣說，過去選舉多舉辦在冬天，天氣穩定、沒颱風，但這次大罷免投票期間剛好受颱風影響，因此中選會才會在昨天拜會氣象署；在他印象中，中選會來拜會是第一次。
李進勇表示，中選會循例將與各地方選委會保持密切聯繫，以確保選務安全與投票人權益。
萬一上午正常上班、下午停班？新北選委會副總幹事黃堯章說，停班半天難處理選務工作，理論上只要評估可能因颱風停班課，就會改期舉行。
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