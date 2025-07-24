童子賢批賑災攬功 徐榛蔚斥「有下令就辭」

和碩董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，並爆料去年四○三花蓮地震發生後，他與公司捐出超過七千萬元，卻被告知要交縣府統一分配，質疑縣府攬功。花蓮縣長徐榛蔚昨開記者會駁斥，要求童子賢提出人事時地物證據，若她有下令，馬上辭職；若沒有，請童子賢廿四小時內道歉，否則不排除提告。童子賢昨無回應。

花蓮罷團昨公開童子賢和「葉霸」喝咖啡的影片，童表示，去年他與公司要為花蓮賑災，縣府卻恐嚇學校不得接受台北來的幫助，否則不客氣，一定要轉交縣府統一分配。一席話投下震撼彈。

徐榛蔚昨由縣府代理秘書長饒忠、行政研考處長陳建村陪同，開記者會駁斥童子賢說法。她說，這件事「從來沒有、也不可能」，童是民進黨智庫副董事長，若此言屬實，請提出證據，「我有下令，馬上辭職，否則請童董事長廿四小時內道歉以正視聽」。

徐榛蔚說，公平民主社會不容任何謠言，一般人對她或丈夫傅崐萁有任何酸言酸語、潑糞栽贓，她都可以用很寬容的心去包容，但童子賢有一定社經地位，她對童的不實指控提出嚴正抗議及駁斥，不排除提告。

徐榛蔚表示，縣府賑災專戶公開戶，官網公布明細，外界可以查，對於童子賢在影片中所述的七千萬元捐款計畫，她「聞所未聞，也不知道」。

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