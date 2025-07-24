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反罷輔選…盧秀燕自嘲「雜質市長」 蔣萬安開嗓唱「善良」

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導
台中市長盧秀燕（右）昨天下午開始請假三天輔選反罷免，第一站陪同立委羅廷瑋（左）車隊掃街。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）昨天下午開始請假三天輔選反罷免，第一站陪同立委羅廷瑋（左）車隊掃街。記者黃仲裕／攝影

罷免投票倒數，「藍營一姐」台中市長盧秀燕昨天下午起請假三天全力反罷輔選，並為台中藍營立委喊告急。盧秀燕自嘲是「雜質市長」，捷運藍線被杯葛了四年，前瞻預算也比其他城市少，為了城市的發展建設與財劃法增加預算，要留下好立委。

國民黨也在基隆反罷大造勢，民眾黨主席黃國昌站台號召黨公職、小草出門投票，「投票當晚，讓賴清德出來跟台灣人民公開道歉」。

立法院長韓國瑜昨陪藍營立委賴士葆在北市景美掃街，他說，國民黨喊大失敗、民進黨喊大成功，「失敗為成功之母，所以成功要聽失敗的話，大家都聽媽媽的話，大罷免大失敗。」

國民黨全力反罷，台北市長蔣萬安也為此「開嗓」，與立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君共同獻唱反罷歌曲「善良」。據了解，蔣萬安強烈認同台灣應是善良，而非撕裂，並貢獻一句歌詞「我們不讓步」，盼大家堅強，才不至於丟失溫柔。

國民黨花蓮縣議會黨團昨指控，北市「剷除黑芯」罷團發言人「小令」劉毓雯自詡反共，卻長年在中國大陸經商「賺紅錢」，「抗中是假，靠中賺錢才是真」。罷團回應，人民有與外國商務往來自由，透過交流，更深知民主得來不易。

陸委會昨晚則發出新聞稿，點名「中共國台辦」與大陸官媒企圖影響我七二六罷免投票意圖明顯。

罷免

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