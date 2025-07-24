賴清德常會挺罷 朱立倫批綠成「新曹流」

大罷免周六投票。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會向黨公職喊話：「最後一哩路，大家加油。」國民黨主席朱立倫說，後天是台灣民主的關鍵時刻，就讓這場鬧劇到此為止，呼籲藍綠白及中間選民都站出來，表達不同意罷免。

一直未對大罷免表態的前總統蔡英文，昨在臉書表示，罷免行動是一場公民運動，「七月廿六日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝」。

大罷免周六投票，賴清德總統昨在民進黨中常會向黨公職喊話：「最後一哩路，大家加油。」圖／民進黨提供

對於賴清德喊出「最後一哩路，大家加油」，民眾黨主席黃國昌諷刺，如同民進黨立院黨團總召柯建銘所言，賴清德終於在最後三天「大登場」；執政黨不斷抹黑在野黨，竟然還有臉「打人喊救人」，賴清德的臉皮是鋼板做的嗎？

大罷免投票倒數，民進黨中常會昨播放三支支持罷免影片，賴清德表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣；他們的訴求，展現了憲法賦予的權利，也表達了熱愛國家，守護下一個世代的自由民主生活方式。

賴清德也批評在野黨，不僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控，攻擊公民團體，令人遺憾。他說，正因為有罷免、反罷免，以及其他多元、有力的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。

獨派團體、辜寬敏基金會董事長王美琇呼籲大家呼朋引伴投下同意票，因為若大罷免失敗，恐怕讓藍白兩黨變本加厲，通過更多與中國對接的法案，讓中國勢力一步步進入台灣，幾年之內，中國將不廢一兵一卒，讓台灣香港化，最終併吞台灣，台灣將會非常危險。

國民黨則猛攻「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠才是「舔共急先鋒」，為政治私利「挾清德以令諸侯」，帶著罷團搞得全台大混亂。

國民黨智庫副執行長凌濤出示曹興誠二○一三年與中共官員見面的照片，並指曹赴北京參加會談，甚至說「統一不見得對台灣不好」，當時坐在曹興誠旁邊的是時任國台辦副主任孫亞夫，兩人見面討論「兩岸和平共處法」；若依曹興誠的論述邏輯，這不僅是「中共同路人」，更是中共的「自己人」。

國民黨立院黨團也舉行記者會，指一旦國民黨立委席次在立院變成少數，民進黨就會沒收所有福國利民政策，立法院長就會從韓國瑜變成柯建銘；周六一定要風雨無阻，出來投「不同意罷免」票，守住大家權益。

朱立倫在國民黨中常會表示，台灣民主走了將近四十年，曾幾何時，可以無差別全面發動對在野黨的罷免？這是歷史上從未發生過，民進黨前輩也從未想過；他呼籲所有民進黨的朋友捫心自問，想一想當年創黨的理想。

朱立倫批評，柯建銘為了個人的慾望權力，面目猙獰要摧毀、打掉在野黨；曹興誠過去是急統、當過新加坡人，今天又回來搞台獨，為了政治私利，帶著所謂的罷團在台灣搞得全台大混亂，「賴總統要偏聽柯建銘的私慾、曹興誠的操弄，民進黨跟著全面沉淪、變成『新曹流』嗎？」對於藍營批評，曹興誠並未特別回應。

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