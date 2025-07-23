藍白大咖反惡罷護基隆 韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
藍白大咖反惡罷護基隆，韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身。圖／林沛祥辦公室提供
藍白大咖反惡罷護基隆，韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身。圖／林沛祥辦公室提供

藍白大咖今晚集結基隆國門廣場，齊力催出不同意罷免票，國民黨除立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、謝國樑市長、立委謝龍介、吳宗憲，民眾黨主席黃國昌偕同基隆市副市長邱佩琳現身，宣示基隆為藍白示範區。

韓國瑜表示，「不怕死的又來了」，民進黨跟罷團太低估基隆市民的智慧，罷免林沛祥完全沒有理由，如果這樣罷免理由也成立的話，那我也可以被罷免，因為頭髮太少、主持院會不認真，你把國民黨31席立法委員全部罷掉，這不是民主，這是政治大屠殺。

朱立倫表示，賴清德當總統先排除民進黨內有意見的人，又把民眾黨柯文哲抓起來，然後再把國民黨通殺，這不就是民進黨40年前最反對、最討厭的人嗎？

黃國昌說，民進黨所發動的大惡罷，去年勇敢的基隆市民勇敢地站出來，去年已經用選票告訴民進黨，基隆絕對反對民進黨發動的大惡罷，基隆人累了，結果民進黨被基隆教訓一次後，發動更大規模的大惡罷，現在是團結的時刻，一定要用選票狠狠的教訓民進黨。

謝國樑表示，他很感慨，去年全國都跑來基隆選舉，用不同意罷免讓他繼續為基隆打拚，結果還來不及感謝大家，他萬萬沒有想到，又來了，9個月的時間要大家投兩次罷免，這樣的制度合理嗎？

謝龍介表示，林沛祥現在就缺三票，「催票、拉票、投票」，謝龍介呼籲基隆市民要用神聖的選票守住林沛祥，讓他繼續在立法院為基隆做事。

林沛祥表示，過去這段時間，基隆人都被民進黨霸凌，不能默許這些霸凌者的存在，726要投一票拉一票催一票，讓林沛祥繼續為基隆做事。

黃國昌、立委張啟楷帶領民眾黨人員齊聚國門廣場，出席者還有民眾黨基隆市黨部主委楊恕人、基隆市黨部新聞部主任李文耀、黃珊珊基隆服務處主任呂承祐、執行長李嘉濠，以及黨部所屬全體黨公職。

藍白大咖反惡罷護基隆，韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身。圖／民眾黨基隆市黨部提供
藍白大咖反惡罷護基隆，韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身。圖／民眾黨基隆市黨部提供
藍白大咖反惡罷護基隆，韓國瑜到了、黃國昌偕邱佩琳現身。圖／林沛祥辦公室提供
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罷免

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