藍營基隆辦反惡罷晚會 罷團持續掃街催票
國民黨籍立委林沛祥罷免案將在26日投票，藍營今晚在基隆辦「反惡罷」晚會，呼籲市民投不同意票，讓林沛祥繼續為基隆努力。罷團今天持續在基隆市區掃街，呼籲民眾支持罷免案。
藍營晚間在基隆國門廣場舉辦「基隆人站出來！反惡罷、護基隆」團結造勢大會，國民黨主席朱立倫與立法院長韓國瑜分別上台助講。
朱立倫指出，全世界從來沒有聽過一個國家、尤其是一個政黨針對所有在野黨立委發動大罷免，這就是獨裁政府才會做的事；台灣需要的是和諧，不是鬥爭，呼籲基隆市民一定要出來投下不同意罷免票，讓林沛祥繼續在國會為基隆努力。
韓國瑜表示，林沛祥擔任立委後關心基隆的交通及教育，過去1年來為基隆爭取到新台幣75億元的相關預算，「沒有理由罷免林沛祥」。林沛祥也呼籲市民26日出來投下不同意罷免票。
另一方面，發起罷免林沛祥的「基隆絕沛」罷團近日除有各地志工掃街拜票外，民進黨台北市議員簡舒培今天也在基隆市議員鄭文婷陪同下，在七堵南興市場等地尋求市民的支持，呼籲罷免林沛祥。
簡舒培說，部分立委毀憲亂政，已不適任，希望基隆市民一定要出來投下同意罷免票，下架不適任的林沛祥，大家一起捍衛基隆、守住基隆，重新選出真正為民服務的立委。
鄭文婷指出，有些立委自認權貴，所以26日就要集結公民的力量，「讓權貴的立委下台」，一起讓台灣大步向前行，絕不向共產主義低頭。
「基隆絕沛」表示，25日傍晚將在基隆市光一路橋下，舉辦投票前的聯合造勢晚會，呼籲大家團結一致，成功罷免林沛祥。
中選會委員會議6月20日審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。
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