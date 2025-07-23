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影／綠「台北同意罷」宣講最終場 5千人榮興花園嗨唱「三天三夜」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠（圖）現身力挺。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠（圖）現身力挺。記者陳正興／攝影

罷免投票倒數3天，民進黨舉辦「台北同意罷」宣講今舉行最終場，民進黨動員兩個罷團、中山北松山、信義南松山兩選區支持者到場，吸引逾5千人聚集榮興花園，氣氛熱鬧，活動最後更高唱「三天三夜」，喊話支持者再挺三天就可以「大罷免大成功」。

由台北市議會民進黨團主辦的「台北同意罷」宣講，今晚舉行最終場，選在中山區榮興花園舉辦，現場包含綠委王世堅、吳思瑤、林楚茵、王義川等人，議員顏若芳、洪健益、許淑華、張文潔，壯闊台灣理事長吳怡農等人皆到場助講，活動尚未開始現場座椅就已坐滿，主辦單位更宣稱超過5000人到場。

除了民進黨黨公職到場外，罷免徐巧芯、王鴻薇罷團等人也到場，罷徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠也在晚間8時30分上台宣講，這次罷免絕不是國民黨聲稱的「選輸翻桌」，罷免只為兩個字「公道」，不只綠營很多經濟藍、知識藍、百工百業都站出來。

曹興誠強調，他是「外省來的台灣人」，除原住民外祖先都是中國來的，祖先希望在台灣能夠歡歡喜喜，做勇敢的人，但中國卻不放過我們，所以要罷免，把禍害趕出國會，是在野黨不忠於於國家，才自取滅亡。

今天現場人潮滿滿，活動一開始椅子就已經坐滿，主辦單位稱2000人到場，最終更聚集到5000人，會場除了宣講外也有樂團表演，氣氛十分歡樂，最後活動尾聲更高唱「三天三夜」，聲稱「我還要再罷三天三夜」、「罷罷罷、罷罷罷哩」，呼籲民眾726站出來投罷免。

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影

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