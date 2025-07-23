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影／到基隆力挺林沛祥 韓國瑜「不怕死的又來了」反諷民進黨　

攝影中心／ 記者杜建重／基隆即時報導
國民黨今晚在基隆為立委林沛祥舉辦反惡罷造勢大會，現場氣氛相當熱絡。記者杜建重／攝影
國民黨今晚在基隆為立委林沛祥舉辦反惡罷造勢大會，現場氣氛相當熱絡。記者杜建重／攝影

國民黨今天晚上在基隆為立委林沛祥舉辦反惡罷造勢大會，包括立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑等人都到場站台助講，呼籲基隆選民在726走出家門，前往投票所投下不同意票。韓國瑜壓軸出場，開講時還特別講了一個「不怕死的又來了！」的笑話，反諷民進黨低估人民的智慧。

韓國瑜說：有一個秀才的老婆要生小孩，在床上打滾，因為生不出來，兩三天後才把孩子生下來，但痛得不得了，雖然終於把孩子生下來，但她也警告她老公，「以後啊，不可以跟我睡在一起，不然我會死掉」。然後秀才就自己每天晚上讀書，他太太帶著孩子。過了兩三個月之後，秀才在讀書，突然聽到敲門聲，秀才問：「哪一位」？結果聽到他老婆說：「不怕死的又來了」。

韓國瑜告訴台下民眾民進黨跟罷團來基隆市要罷免林沛祥，我們要說出一句什麼話？「不怕死的又來了」！韓國瑜形容自己是「不怕死的人」，也呼籲民進黨跟罷團不要低估基隆人的智慧跟勇氣。

立法院長韓國瑜（左）今晚在基隆為立委林沛祥（右）站台助講，形容自己是不怕死的人，也呼籲基隆選民在726走出家門，前往投票所投下不同意票。記者杜建重／攝影
立法院長韓國瑜（左）今晚在基隆為立委林沛祥（右）站台助講，形容自己是不怕死的人，也呼籲基隆選民在726走出家門，前往投票所投下不同意票。記者杜建重／攝影
國民黨今晚在基隆為立委林沛祥（右二）舉辦反惡罷造勢大會，包括立法院長韓國瑜（左二）、國民黨主席朱立倫（右一）等人都到場站台助講，呼籲基隆選民在726走出家門，前往投票所投下不同意票。記者杜建重／攝影
國民黨今晚在基隆為立委林沛祥（右二）舉辦反惡罷造勢大會，包括立法院長韓國瑜（左二）、國民黨主席朱立倫（右一）等人都到場站台助講，呼籲基隆選民在726走出家門，前往投票所投下不同意票。記者杜建重／攝影

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