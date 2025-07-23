快訊

籃球／重磅消息！宏國重新組軍加入PLG、李忠熙掌兵符

瑞芳平交道事故！1人遭自強號撞擊當場死亡 警封鎖現場調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

726大罷免表態「會去投票」！蔡英文：感謝公民團體

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
首波大罷免投票7月26日登場，前總統蔡英文今天在臉書表示，7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達她對公民團體的感謝。 圖／取自蔡英文臉書
首波大罷免投票7月26日登場，前總統蔡英文今天在臉書表示，7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達她對公民團體的感謝。 圖／取自蔡英文臉書

首波大罷免投票7月26日登場，前總統蔡英文今天在臉書表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝」。

蔡英文表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。她要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。

蔡英文表示，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。

蔡英文說，7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達她對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。

罷免 投票 蔡英文 公民團體

延伸閱讀

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

【重磅快評】卓榮泰拒發1萬 吳思瑤洩漏無心建設的真相

影／險爆粗口！綠指普發一萬違法 盧秀燕：大罷免若過不「甩」民眾陳情

【重磅快評】卓揆在災民傷口撒鹽 比賴清德勘災還糟糕

相關新聞

影／聲援726申請投票！批綠剝奪柯文哲權利 黃國昌轟「腦袋只剩罷免」

新竹雙罷攻防進入肉搏戰，繼立法院韓國瑜院長後，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，要催出每一...

柯建銘私慾、曹興誠操弄？朱立倫籲「別全面沉淪」：726投不同意

大罷免投票倒數3天。國民黨主席朱立倫說，周六是台灣民主的關鍵時刻，賴清德總統偏聽民進黨團總召柯建銘的私慾、反共護台志工聯...

影／仍有市長夢？林智堅千字挺罷免 高虹安反酸：想罷免後自己當

新竹雙罷攻防激戰，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。媒體問及新竹市前市長林智堅寫下千字文高...

影／綠「台北同意罷」宣講最終場 5千人榮興花園嗨唱「三天三夜」

大罷免投票倒數3天，民進黨舉辦「台北同意罷」宣講今舉行最終場，民進黨動員兩個罷團、中山北松山、信義南松山兩選區支持者到場...

影／到基隆力挺林沛祥 韓國瑜「不怕死的又來了」反諷民進黨　

國民黨今天晚上在基隆為立委林沛祥舉辦反惡罷造勢大會，包括立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國...

726大罷免表態「會去投票」！蔡英文：感謝公民團體

首波大罷免投票7月26日登場，前總統蔡英文今天在臉書表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。「7月26日，作為一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。