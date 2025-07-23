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726大罷免表態「會去投票」！蔡英文：感謝公民團體
首波大罷免投票7月26日登場，前總統蔡英文今天在臉書表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。「7月26日，作為一個公民，我會去投票，表達我對公民團體的感謝」。
蔡英文表示，最近在各地發起的罷免行動，是一場公民運動。她要謝謝所有公民團體，為了國家、為了民主，各位在家庭、工作與街頭的活動中奔波，真的辛苦了。
蔡英文表示，謝謝大家喚醒了身邊的許多人，共同參與這堂珍貴的公民課。各位的行動更證明了，台灣的民主不是空泛的口號，而是每一個人民的日常實踐，展現了台灣人民的韌性。
蔡英文說，7月26日，作為一個公民，她會去投票，表達她對公民團體的感謝，謝謝大家一路以來的努力。
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