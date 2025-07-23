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罷團「文山退葆」宣講遇暴力攻擊 警逮捕1男依法送辦

中央社／ 台北23日電
台北市立萬芳醫院。本報系資料照／記者胡經周攝影
台北市立萬芳醫院。本報系資料照／記者胡經周攝影

北市罷團「文山退葆」今天在萬芳醫院前宣講時，遇到不同意見的5旬林男叫囂和暴力攻擊，毀損宣傳看板，遭壓制過程還失控攻擊警方，隨即依妨礙公務及選罷法逮捕偵辦。

罷團「文山退葆」今晚在臉書發文表示，團隊成員傍晚在萬芳醫院前進行宣講，卻遇到暴力流血攻擊事件，認為動手男子非常可疑，感覺案情不單純，對於暴力完全零容忍，將採取所有一切的必要法律行動。

轄區警局、台北市警察局文山第二分局也透過新聞稿說明，罷團案發時正在進行宣講活動，過程中林男趨近並表達不同立場和多次叫囂，經警方制止後，林男仍情緒激動、揮拳攻擊，造成宣傳看板毀損。

警方當場壓制林男，但他又情緒失控並攻擊警方，隨即依妨礙公務及選罷法逮捕，依規帶回派出所偵辦。

文山二分局表示，尊重民眾各自表達意見的權益，呼籲表達立場時應克制自我情緒，保持理性溝通，避免衍生衝突，導致違法情事。

罷免 罷團 失控 選罷法 萬芳醫院

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