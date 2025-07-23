影／曹興誠台北催同意罷免 籲清除不合適立委

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，應邀出席的罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠表示，自己退休後沒有人和職銜，唯一的就是「罷免徐巧芯領銜人」，結果國民黨跟共產黨把他當成頭號公敵，鋪天蓋地、沒日沒夜地攻擊他，藍委結合共產黨，破壞台灣程序正義，只有透過大罷免，清除不合適立委。 「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠（右）現身力挺。記者陳正興／攝影

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