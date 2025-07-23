羅大佑表態反罷 醫感慨：不管誰贏台灣註定是輸家
大罷免投票倒數，歌手羅大佑表態，「賴皮罷免，要大破功才行」引發熱議。醫師、時事評論家沈政男說，羅的一句話，大罷免仔就崩潰了，但不管7月26日投票結果為何，不管誰贏，台灣都將會是輸家，台灣政治將走入了古怪的境地。
「台灣就是空前分裂」，他也認為不管誰贏，台灣都將會是輸家。台灣政治就此走入了古怪的境地，然後還大喊這是民主進步。而歷史將會記下，誰是始作俑者。
沈政男指出，羅大佑不過在廣播節目裡講了一句「大罷免？賴罷免，賴皮罷免，應該大破功！」大罷免仔就崩潰了，胡亂罵人，自曝其短。但羅大佑本來就有強烈的政治意識，不然就不會成為抗議歌手了。
只是羅大佑的政治立場，很少表達，但如果有，就是反綠，甚至一度還寫了相關的諷刺歌曲。至於作家與電影人出來挺大罷免，除了自曝其短，也沒更好的形容，幾十年前挺朱高正的一群作家與電影人，後來證明就是亂挺。
他進一步表示，大罷免的心理本質是「自以為是」的愛國心，這類愛國心其實是自戀心的變形，好像自己不出來發聲，世界就會滅亡了；就跟幼兒閉起眼睛，以為世界消失了，眼睛張開又現形，最原始的自戀心一樣，好像世界繞著自己打轉。
此外，英國衛報今天報導了台灣的大罷免，標題是「利用台灣政治系統的古怪之處、怪癖（quirk）來發動魔鬼總動員（Total Recall，recall也有罷免之意）」，實在太貼切。因大罷免最後關頭，牛鬼蛇神、魑魅魍魎都出來了，不就是魔鬼總動員。
沈政男說，不管7月26日投票結果如何，衛報有講，台灣就是空前分裂；他也認為，不管誰贏，台灣都將會是輸家。台灣政治就此走入了古怪的境地，然後還大喊這是民主進步。而歷史將會記下，誰是始作俑者。
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