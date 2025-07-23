稱罷團不怕死又來...基隆去年拆樑今絕沛 韓國瑜號召反罷

國民黨基隆市黨部今晚舉辦造勢大會，立法院長韓國瑜壓軸演說時表示，罷團再次到基隆搞罷免是「不怕死的又來了」，號召民眾投下不同意罷免票。韓說，台灣民主已走懸崖旁邊，支持林沛祥代表對台灣民主的堅持。

公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，提議、連署人數相繼達標，中選會宣布26日投票。國民黨陣營今晚舉辦反惡罷護基隆，基隆團結造勢大會，號召民眾力挺林沛祥，罷免方則是預定25日晚間在光一路、華三街口舉辦晚會造勢。

基隆市長謝國樑去年面臨罷免，今年換成林沛祥成為罷免對象，韓國瑜演說以「故事」開頭，指當民進黨跟罷團又來基隆搞罷免，可以跟他們說「不怕死的又來了」。去年基隆人用智慧和勇氣把謝國樑留下來，隔天罷團說一場誤會，世界上有這種民主嗎？

韓國瑜表示，他當立法院長，知道林沛祥出席率百分之百，林沛祥關心基隆交通、教育和財政，1年爭取75億元，應讓他繼續好好地幹，沒有理由罷免他。如果罷謝成立，罷林成立，戲稱也可以罷免他，因為頭髮太少，主持議事不好看。

韓國瑜說，台灣民主不能這樣搞，這叫政治大屠殺，一黨獨裁。沒有反對黨，執政黨控制總統府和五院，以後不要再告訴別人我們是民主國家。民眾追求民主走了30多年，不能回頭一看掉到懸崖下。

韓國瑜表示，民主不要走回頭路，他主持國慶大會很驕傲，可以告訴外國友人，台灣的血液裡，台灣的DNA是民主，但未來看到外國人說不出口，因為即將走向獨裁國家。

韓國瑜說，基隆人去年堅決支持謝國樑，不被人帶風向，今年要再次發揮勇氣支持林沛祥。基隆人要讓台灣、全世界國家知道，因為支持林沛祥代表對台灣民主的堅持。

韓國瑜指去年他陪謝國樑反罷免，有人說「市長我支持你，不會投票」，不對，一定要出門投票，基隆反罷免要像煮開水一開煮開起來，一定要出來投不同意罷免票。台灣民主已走懸崖旁邊，請民眾用選票支持基隆的子弟林沛祥。

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