快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

稱罷團不怕死又來...基隆去年拆樑今絕沛 韓國瑜號召反罷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今晚舉辦造勢大會，立法院長韓國瑜壓軸演說時表示，台灣民主已走懸崖旁邊，支持林沛祥代表對台灣民主的堅持。圖／取自主辦單位直播畫面
國民黨基隆市黨部今晚舉辦造勢大會，立法院長韓國瑜壓軸演說時表示，台灣民主已走懸崖旁邊，支持林沛祥代表對台灣民主的堅持。圖／取自主辦單位直播畫面

國民黨基隆市黨部今晚舉辦造勢大會，立法院韓國瑜壓軸演說時表示，罷團再次到基隆搞罷免是「不怕死的又來了」，號召民眾投下不同意罷免票。韓說，台灣民主已走懸崖旁邊，支持林沛祥代表對台灣民主的堅持。

公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，提議、連署人數相繼達標，中選會宣布26日投票。國民黨陣營今晚舉辦反惡罷護基隆，基隆團結造勢大會，號召民眾力挺林沛祥，罷免方則是預定25日晚間在光一路、華三街口舉辦晚會造勢。

基隆市長謝國樑去年面臨罷免，今年換成林沛祥成為罷免對象，韓國瑜演說以「故事」開頭，指當民進黨跟罷團又來基隆搞罷免，可以跟他們說「不怕死的又來了」。去年基隆人用智慧和勇氣把謝國樑留下來，隔天罷團說一場誤會，世界上有這種民主嗎？

韓國瑜表示，他當立法院長，知道林沛祥出席率百分之百，林沛祥關心基隆交通、教育和財政，1年爭取75億元，應讓他繼續好好地幹，沒有理由罷免他。如果罷謝成立，罷林成立，戲稱也可以罷免他，因為頭髮太少，主持議事不好看。

韓國瑜說，台灣民主不能這樣搞，這叫政治大屠殺，一黨獨裁。沒有反對黨，執政黨控制總統府和五院，以後不要再告訴別人我們是民主國家。民眾追求民主走了30多年，不能回頭一看掉到懸崖下。

韓國瑜表示，民主不要走回頭路，他主持國慶大會很驕傲，可以告訴外國友人，台灣的血液裡，台灣的DNA是民主，但未來看到外國人說不出口，因為即將走向獨裁國家。

韓國瑜說，基隆人去年堅決支持謝國樑，不被人帶風向，今年要再次發揮勇氣支持林沛祥。基隆人要讓台灣、全世界國家知道，因為支持林沛祥代表對台灣民主的堅持。

韓國瑜指去年他陪謝國樑反罷免，有人說「市長我支持你，不會投票」，不對，一定要出門投票，基隆反罷免要像煮開水一開煮開起來，一定要出來投不同意罷免票。台灣民主已走懸崖旁邊，請民眾用選票支持基隆的子弟林沛祥。

罷免 罷團 反罷 投票 韓國瑜 謝國樑 林沛祥 國民黨 立法院

延伸閱讀

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

狠批民進黨搞霸凌！反惡罷基隆造勢晚會現人潮 林沛祥：怕被查弊

基隆反罷免藍造勢白相挺！謝國樑聲援 黃國昌、朱立倫、韓國瑜將登台

罷免大成功對上大失敗 韓國瑜幽默回：要聽媽媽的話

相關新聞

影／聲援726申請投票！批綠剝奪柯文哲權利 黃國昌轟「腦袋只剩罷免」

新竹雙罷攻防進入肉搏戰，繼立法院韓國瑜院長後，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，要催出每一...

柯建銘私慾、曹興誠操弄？朱立倫籲「別全面沉淪」：726投不同意

大罷免投票倒數3天。國民黨主席朱立倫說，周六是台灣民主的關鍵時刻，賴清德總統偏聽民進黨團總召柯建銘的私慾、反共護台志工聯...

影／仍有市長夢？林智堅千字挺罷免 高虹安反酸：想罷免後自己當

新竹雙罷攻防激戰，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。媒體問及新竹市前市長林智堅寫下千字文高...

影／曹興誠台北催同意罷免 籲清除不合適立委

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，應邀出席的罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠表示，自己退休後沒有人和職銜，唯一...

羅大佑表態反罷 醫感慨：不管誰贏台灣註定是輸家

大罷免投票倒數，歌手羅大佑表態，「賴皮罷免，要大破功才行」引發熱議。醫師、時事評論家沈政男說，羅的一句話，大罷免仔就崩潰...

稱罷團不怕死又來...基隆去年拆樑今絕沛 韓國瑜號召反罷

國民黨基隆市黨部今晚舉辦造勢大會，立法院長韓國瑜壓軸演說時表示，罷團再次到基隆搞罷免是「不怕死的又來了」，號召民眾投下不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。