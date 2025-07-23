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批立院成「立法怪獸」 林右昌籲團結打倒大魔王傅崐萁

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園罷團今晚舉辦「龜山民主之夜」，民進黨秘書長林右昌致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園罷團今晚舉辦「龜山民主之夜」，民進黨秘書長林右昌致詞。記者朱冠諭／攝影

桃園罷團今晚舉辦「龜山民主之夜」，民進黨秘書長林右昌致詞表示，以傅崐萁為首的藍白立委在立法院毫無程序正義，強推違憲法案，讓立法院變成「立法怪獸」，危害台灣民主。他強調，台灣主權掌握在人民手中，呼籲所有正義之士團結起來打倒大魔王，也鼓勵在桃園工作的花蓮鄉親返鄉投下同意票。

林右昌表示，自己最近都在花蓮衝刺大罷免，他嘆去年4月傅崐萁從中國回來後，5月青鳥運動上萬人上街頭抗議，就是因為在立法院裡面，以傅崐萁為首的國民黨跟民眾黨立法委員開始毀憲亂政，在立法院裡面亂搞，沒有程序正義，推動許多違憲法案，藍白主政的立法院宛如變成一個立法怪獸。

林右昌表示，去年10月憲法法庭做出判決，國民黨、民眾黨推行的法案被憲法法庭宣告幾乎違憲，國民黨、民眾黨理應知錯停止，他們卻修憲法訴訟法來癱瘓憲法法庭，國民黨主席朱立倫等人還辯稱自己沒錯，完全不知悔改。

林右昌表示，國民黨立委牛煦庭、王鴻薇、傅崐萁等人都辯稱自己沒做錯事、有政績，問題是這一年多來立委們搞了許多爭議，王鴻薇連台灣是國家都講不出來，不能讓這些人繼續危害國家，繼續傷害台灣的民主跟主權。

林有昌說，國家的主權是掌握在台灣人民自己的手上，台灣的未來也是掌握在人民的手上，不是掌握在某些政黨或個人手中，「傅崐萁就像大魔王一樣，很難打倒，需要所有正義之士團結起來才有辦法打倒這個大魔王，保護台灣的民主制度不被破壞。」

林右昌表示，7月26日要進行罷免投票，但他擔心還有許多支持者或贊成罷免的民眾不知道投票日期，最近也看到有地方縣市政府改變投票所位置，提醒民眾一定要注意投票通知單，確認投票所位置，千萬不要到了投票當天才發現不是原本的投票所而無法投票。

林右昌也說，這次投票跟過去選舉不太一樣，希望大家能夠去投票所幫忙當監票員，確保開票過程公平公正，讓最後投票結果符合民主程序和最高民主水準；很多花蓮鄉親在外地工作念書，其中很多人就在桃園生活，希望大家能夠鼓勵身邊的花蓮鄉親回去花蓮投下同意罷免票。

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