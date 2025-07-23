國民黨今晚在基隆國門廣場舉行「反惡罷護基隆」團結造勢大會，現場破1萬人，國民黨主席朱立倫表示，民進黨基隆去年罷免市長謝國樑不成，今年再罷立委林沛祥，把基隆搞得亂七八 糟；朱痛批賴清德總統搞獨裁，「陳水扁、蔡英文都不會如此做。」

朱立倫說，民進黨基隆去年罷免市長謝國樑不成，今年再罷立委林沛祥，把基隆搞得亂七八 糟，今天基北北桃四市開開平台會議，討論民生議題，這才是市民關心的所在。現在民進黨要罷全台國民黨立委，從來沒有一個民主國家這樣做，這就是獨裁的政府，前總統陳水扁、蔡英文都不會如此做，賴清德就是要有一個完全聽他話的立法院。

朱立倫表示，民進黨40多年前拚民主自由的人很偉大，要爭的是政黨輪替，現在很多民進黨的人也都感嘆，賴清德先排除民進黨內有意見的人，接著再把民眾黨柯文哲抓起來，今天要再打倒國民黨。賴清德要的就是獨裁，要消滅在野黨，他已經成為民進黨40年前最討厭的人了。

朱立倫指出，民進黨選不上立法院長，就要罷免全台在野黨的立委，他批曹興誠搞台獨，要消滅國民黨。他向民進黨喊話，要對抗的是柯建銘、曹興誠，要民進黨的人和民眾都投不同意票，讓每天想當院長的柯建銘「大夢想大破滅」，讓曹興誠「大失敗」，不要讓曹興誠操弄台灣的民主。

朱說，當總統是要做事，不是鬧事情，台灣要的是和諧不是政治鬥爭，基隆要再一次展現民主的力量，讓市長繼續為市政打拚，讓林沛祥繼續留在立法院。 基隆萬人反罷免痛批賴清德，朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做。記者游明煌／翻攝

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