快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

花蓮罷團、反罷方街頭短兵相接　警加派人力戒備

中央社／ 記者張祈花蓮縣23日電

立委罷免投票26日登場，花蓮罷免團體與藍營反罷免支持者今天下午一度「短兵相接」，雙方人馬隔著馬路互喊口號，警方加派人力避免衝突

花蓮中山路及中正路交叉路口今天下午很「熱鬧」，由網紅「八炯」帶領公民團體「曙光花蓮」等罷團分居路口四角，手持各式罷免旗幟、國旗，喊出「同意罷免（國民黨立委）傅崐萁」口號。

也有罷免支持者騎單車或駕車在中山路及中正路來回，或由支持者舉旗幟在斑馬線來回穿梭。

反罷方今天也有多場掃街活動，國民黨立委傅崐萁上午由同黨立委謝龍介、民眾黨立委張啓楷陪同車隊掃街，爭取民眾認同；藍營支持者下午也聚集花蓮市區路口。

藍營支持者比預期提早到中正路集結，舉出反罷免旗幟，由國民黨議員吳建志帶頭喊口號，過程中雙方陣營就在路口「短兵相接」，一度緊鄰互嗆，警方趕緊加派人力，將雙方支持者拉開距離，避免衝突。

花蓮警方指出，雖然路口不需申請路權，但基於維安考量，仍會部署警力，原本罷團行程應該在下午4時30分轉移陣地，反罷支持者接續才會到場。

沒想到一方提早到、另一方延後離開，就形成雙方隔空互嗆的狀況，現場警方加強戒備，所幸沒有發生衝突。

中選會委員會議6月20日審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

罷免 花蓮 反罷 衝突 罷團 投票 國民黨 傅崐萁

延伸閱讀

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限一天內道歉」

童子賢控助學校重建遭擋 花蓮縣府將提告

童子賢爆料賑災捐7千萬卻被要求交縣府統一分配 花蓮縣府駁斥：不實言論

童子賢加入…花蓮罷團自稱小蝦米變鯨魚 退休警挺藍營反惡罷

相關新聞

影／聲援726申請投票！批綠剝奪柯文哲權利 黃國昌轟「腦袋只剩罷免」

新竹雙罷攻防進入肉搏戰，繼立法院韓國瑜院長後，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票，要催出每一...

柯建銘私慾、曹興誠操弄？朱立倫籲「別全面沉淪」：726投不同意

大罷免投票倒數3天。國民黨主席朱立倫說，周六是台灣民主的關鍵時刻，賴清德總統偏聽民進黨團總召柯建銘的私慾、反共護台志工聯...

影／仍有市長夢？林智堅千字挺罷免 高虹安反酸：想罷免後自己當

新竹雙罷攻防激戰，民眾黨主席黃國昌今陪同新竹市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐掃街拜票。媒體問及新竹市前市長林智堅寫下千字文高...

影／曹興誠台北催同意罷免 籲清除不合適立委

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，應邀出席的罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠表示，自己退休後沒有人和職銜，唯一...

羅大佑表態反罷 醫感慨：不管誰贏台灣註定是輸家

大罷免投票倒數，歌手羅大佑表態，「賴皮罷免，要大破功才行」引發熱議。醫師、時事評論家沈政男說，羅的一句話，大罷免仔就崩潰...

稱罷團不怕死又來...基隆去年拆樑今絕沛 韓國瑜號召反罷

國民黨基隆市黨部今晚舉辦造勢大會，立法院長韓國瑜壓軸演說時表示，罷團再次到基隆搞罷免是「不怕死的又來了」，號召民眾投下不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。