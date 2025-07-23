花蓮罷團、反罷方街頭短兵相接　警加派人力戒備

立委罷免投票26日登場，花蓮罷免團體與藍營反罷免支持者今天下午一度「短兵相接」，雙方人馬隔著馬路互喊口號，警方加派人力避免衝突。

花蓮中山路及中正路交叉路口今天下午很「熱鬧」，由網紅「八炯」帶領公民團體「曙光花蓮」等罷團分居路口四角，手持各式罷免旗幟、國旗，喊出「同意罷免（國民黨立委）傅崐萁」口號。

也有罷免支持者騎單車或駕車在中山路及中正路來回，或由支持者舉旗幟在斑馬線來回穿梭。

反罷方今天也有多場掃街活動，國民黨立委傅崐萁上午由同黨立委謝龍介、民眾黨立委張啓楷陪同車隊掃街，爭取民眾認同；藍營支持者下午也聚集花蓮市區路口。

藍營支持者比預期提早到中正路集結，舉出反罷免旗幟，由國民黨議員吳建志帶頭喊口號，過程中雙方陣營就在路口「短兵相接」，一度緊鄰互嗆，警方趕緊加派人力，將雙方支持者拉開距離，避免衝突。

花蓮警方指出，雖然路口不需申請路權，但基於維安考量，仍會部署警力，原本罷團行程應該在下午4時30分轉移陣地，反罷支持者接續才會到場。

沒想到一方提早到、另一方延後離開，就形成雙方隔空互嗆的狀況，現場警方加強戒備，所幸沒有發生衝突。

中選會委員會議6月20日審定後公告，立委罷免案共有24案成案，皆為國民黨立委；另外，目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也成案。「24+1」案罷免案將於7月26日投票、開票。

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