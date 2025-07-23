號召726出門投票！黃國昌：用選票讓賴清德跟台灣人道歉

國民黨基隆市黨部今晚在基隆市國門廣場，舉辦「反惡罷護基隆 基隆團結造勢大會」，民眾黨主席黃國昌站台時，號召民眾黨的黨公職、小草一起出門投票，用選票讓民進黨、賴清德總統好好反省，26日晚上讓賴清德出來跟台灣人民公開道歉。

公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，提議、連署人數相繼達標，中選會宣布26日投票。國民黨今晚在國門廣場造勢，民眾黨現身相挺，立委張啟楷和黃國昌先後助講。

黃國昌說，民進黨過去推光電，要納稅人補貼台電，結果還漲價，目的就是讓納稅人繼續吃苦，讓綠友友腦腸肥。對抗疫情期間，民進黨從快篩、疫苗、雞蛋「統統都敢」。

黃國昌表示，最痛心的是民進黨喊抗中保台，要全體台灣人捍衛安全支持國防，竟然貪汙貪到國防預算都敢胡搞瞎搞。民進黨搞大惡罷，趁國家大亂，「狗官」在今年4月阿兵哥裝備採購標案，金額高達106億元，竟採限制性招標，最後由賴清德總統的國策顧問拿走標案。

黃國昌說，綠友友拿上百億元很誇張，更誇張的是評委就是幫民黨搞口罩國家隊經濟部官員，得標業者把他找到公司當獨董，成為不折不扣的肥貓，在他揭露後，獨董已辭職，國防部也宣布採購案取消，台上民眾聽到後大聲鼓掌。

黃國昌說，民進黨國會未過半就趁大罷免胡搞瞎搞，大家有辦法想像過半後會怎麼玩。2024年選民已告訴訴政府，受不了完全執政，要藍白好好監督，民進黨卻要摧毀掉，讓賴清德為所欲為，可以接受嗎？

黃國昌表示，這次罷免案不是只有基隆人的戰爭，全體台灣人要不分黨派站出來對抗大惡罷，告訴民進黨人民受夠了。他號召民眾黨公職、小草26日一起出門投票，讓林沛祥、基隆、台灣民主再贏一次，讓民進黨和賴清德好好反省。26日晚上讓賴清德出來公開道歉，跟台灣人民公開道歉，用選票教訓民進黨，教訓賴清德。 國民黨基隆市黨部今晚在基隆市國門廣場，舉辦「反惡罷護基隆 基隆團結造勢大會」，民眾黨主席黃國昌站台時，號召民眾黨的黨公職、小草一起出門投票，用選票讓民進黨、賴清德總統好好反省，26日晚上讓賴清德出來跟台灣人民公開道歉。圖／取自主辦單位直播網站

商品推薦