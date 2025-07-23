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罷免不只針對國民黨 吳怡農籲：政治人物都應警惕

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，台上、台下大唱「愛罷才會贏」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，台上、台下大唱「愛罷才會贏」。記者陳正興／攝影

北市議會民進黨黨團舉辦「台北同意罷」宣講最終場於中山榮興花園登場，主辦單位宣稱現場超過3千位民眾到場，而壯闊台灣理事長吳怡農到場力挺，更痛批遭罷免藍委濫用民主，這次罷免就是要警告不單單只有國民黨，更針對所有政治人物，民主不是4年選一次，選民每天都會監督所有公職。

吳怡農表示，很多志工與他分享這段時間受到攻擊、謾罵並不少，要被罷免的藍委卻一直宣傳，「有收錢」、「政治盤算」，甚至志工上街宣傳，遭到言語、肢體攻擊，現今社會缺乏信任，民眾不願意相信政府、媒體是非常可怕的現象，「會帶出人性中最醜陋一面」。

吳怡農說，他在加油打氣路上也問志工，面對這樣威脅為什麼還要站出來，志工告訴他民主不能等，但同樣的被罷免者也在利用民主，說要守住他們工作，聽起來很不可思議，但他們所認為民主，就是選上後4年可以為所欲為，不需要對公民、選民負責。

吳怡農批評，這些被罷免者在國家面臨危急存亡，卻癱瘓行政試圖閹割司法，甚至刪預算，讓國際交流無法進行，還在立院投票黑箱不尊重程序正義，甚至暴力通過法案，這場罷免運動就是要告訴政治人物，民主不是4年1次民主，而是每一天好好的、嚴肅的工作，告訴他們公民選民每天都要監督。

「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，民眾高喊「大罷免、大成功」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，台上、台下大唱「愛罷才會贏」。記者陳正興／攝影
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，台上、台下大唱「愛罷才會贏」。記者陳正興／攝影

罷免 司法 投票 北市 吳怡農 國民黨 民進黨

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