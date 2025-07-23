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狠批民進黨搞霸凌！反惡罷基隆造勢晚會現人潮 林沛祥：怕被查弊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
反惡罷基隆造勢晚會人潮湧，林沛祥：民進黨不是罷免是搞霸凌。記者游明煌／攝影
反惡罷基隆造勢晚會人潮湧，林沛祥：民進黨不是罷免是搞霸凌。記者游明煌／攝影

國民黨今晚在基隆國門廣場舉行「反惡罷護基隆」團結造勢大會，立委林沛祥說，民進黨全台大罷免是胡搞瞎搞，民進黨不是在罷免，而是搞霸凌凌，基隆人不能這樣被對待，請大家7月26日投下不同意票。

林沛祥說，民進黨不是罷免而是搞霸凌，基隆人為什麼要被這樣被對待？民進黨支持貪汙、支持貪腐，他痛批民進黨胡搞瞎搞，基隆不能讓霸凌者存在。

林沛祥提及民進黨要罷免的的三大原因，就是怕他「查弊、爭預算、顧民生」，希望基隆民眾能夠支持他，投下不同意罷免票。

林沛祥說，他追查過去民進黨長期執政期間的相關弊案，也積極向中央爭取基隆市的相關預算，還積極為民眾爭取並推動民生法案，但這些都是民進黨害怕的，所以要罷免他。

反惡罷基隆造勢晚會人潮湧，林沛祥：民進黨不是罷免是搞霸凌。記者游明煌／攝影
反惡罷基隆造勢晚會人潮湧，林沛祥：民進黨不是罷免是搞霸凌。記者游明煌／攝影
反惡罷基隆造勢晚會人潮湧，林沛祥：民進黨不是罷免是搞霸凌。記者游明煌／攝影
反惡罷基隆造勢晚會人潮湧，林沛祥：民進黨不是罷免是搞霸凌。記者游明煌／攝影

罷免 基隆 霸凌 貪汙 弊案 民進黨 林沛祥 國民黨

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