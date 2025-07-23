聽新聞
0:00 / 0:00
狠批民進黨搞霸凌！反惡罷基隆造勢晚會現人潮 林沛祥：怕被查弊
國民黨今晚在基隆國門廣場舉行「反惡罷護基隆」團結造勢大會，立委林沛祥說，民進黨全台大罷免是胡搞瞎搞，民進黨不是在罷免，而是搞霸凌凌，基隆人不能這樣被對待，請大家7月26日投下不同意票。
林沛祥說，民進黨不是罷免而是搞霸凌，基隆人為什麼要被這樣被對待？民進黨支持貪汙、支持貪腐，他痛批民進黨胡搞瞎搞，基隆不能讓霸凌者存在。
林沛祥提及民進黨要罷免的的三大原因，就是怕他「查弊、爭預算、顧民生」，希望基隆民眾能夠支持他，投下不同意罷免票。
林沛祥說，他追查過去民進黨長期執政期間的相關弊案，也積極向中央爭取基隆市的相關預算，還積極為民眾爭取並推動民生法案，但這些都是民進黨害怕的，所以要罷免他。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言