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點頭接班？盧秀燕站台羅廷瑋反罷 稱江啟臣「下個台中市長」

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前排左二）為子弟兵羅廷瑋（前排左三）站台，表示反罷免不只是搶救國民黨，也要救救腐敗的民進黨。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（前排左二）為子弟兵羅廷瑋（前排左三）站台，表示反罷免不只是搶救國民黨，也要救救腐敗的民進黨。記者陳敬丰／攝影

罷免首波投票倒數3天，台中市長盧秀燕今天下午開始連請3天假，輔選3名子弟兵，今天晚上到均安宮為第六選區藍委羅廷瑋宣講，立院副院長江啟臣、立委柯志恩等人到場聲援。盧秀燕宣講結束後，特別點名江啟臣與柯志恩，是下一個台中市長與高雄市長。

盧秀燕開啟反罷免固守台中最後衝刺，均安宮場地雖然不大，宣講陣容星光熠熠，除了盧與羅廷瑋，江啟臣、柯志恩、無黨籍立委高金素梅、台北市國民黨議員張斯綱、柳采葳、台中市國民黨議員張彥彤、民眾黨議員陳清龍等人到場助陣，支持者坐滿廟埕廣場。

盧秀燕強調，台中選情很緊，民進黨選輸不甘心，沒有風度也不民主，是全世界第一次選後1年發動全國罷免，其他民主國家，美國、法國、日本，都是願選服輸，選輸後4年再來；民進黨想要選到贏為止，已經是獨裁、反民主。

盧秀燕表示，她與民進黨不同政黨，當選市長後不斷被扯後腿，捷運藍線遲遲無法開工，直到去年台中選出6席藍委，終於讓藍線在上月開工，就是羅廷瑋等人的功勞；不僅如此，羅2020年當議員時，為了市民健康，到中火靜坐絕食被送醫，用性命保護市民，這次換市民站出來搶救他。

盧秀燕提到，民眾黨主席黃國昌今天踢爆，國防部花費106億元採購軍服，得標廠商的董事長竟然是國策顧問陳國欽，評選委員還是得標廠商的董事，赤裸裸的圖利「綠友友」；在野黨是國家的防腐劑，民進黨若消滅在野力量，將成為一黨獨大的專制政權。反對罷免不只是救國民黨，也要救救腐敗的民進黨。

盧秀燕離場前特別打趣說，現場有3名市長，除了她是現任台中市長，還有下一任高雄市長柯志恩，與下一任台中市長江啟臣，似乎直指由江接棒2026。現場支持者也對江啟臣大喊「市長好」，當面告訴江「明年我會投票給你」。

江啟臣說，不管是罷免、公投還是選舉，都須要投票，並引用立法院長韓國瑜的名言「票多的贏，票少的輸」，重要的是出門投票；羅廷瑋去年得票率超過50%，卻只須要25%的人同意就能把他罷免掉，因此拜託支持者一定要出門投票，也利用最後2天多多拉票。

台中市長盧秀燕（站立左四）宣講時特別點名立法院副院長江啟臣（站立左三）、立委柯志恩（站立左六），分別是下一個台中市長與高雄市長。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（站立左四）宣講時特別點名立法院副院長江啟臣（站立左三）、立委柯志恩（站立左六），分別是下一個台中市長與高雄市長。記者陳敬丰／攝影

罷免 盧秀燕 羅廷瑋 江啟臣 柯志恩

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