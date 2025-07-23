基隆反罷免藍造勢白相挺！謝國樑聲援 黃國昌、朱立倫、韓國瑜將登台

國民黨基隆市黨部今晚在基隆市國門廣場舉辦「反惡罷護基隆 基隆團結造勢大會」，基隆市長謝國樑助講時說，林沛祥打從心裡很努力想為基隆做事，還要做更多的事，他帶領群眾為林沛祥加油，號召民眾26日一定要出來投下不同意罷免票。

公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，提議、連署人數相繼達標，中選會宣布26日投票。基隆市選委會21日舉辦電視說明會，提議罷免領銜人陳青逸和林沛祥各自闡述立場，尋求選民支持。國民黨陣營今晚號召民眾力挺林沛祥，罷免方則是預定25日晚間在光一路、華三街口舉辦晚會造勢。

國民黨今晚在國門廣場造勢，舞台兩側樹立「票投不同意，監督更有力」標語。晚會7時開場前，罷免民進黨台北市立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任率先演講，指罷免一個人是罷免，罷免一群人叫霸凌。開場後，民眾黨立委張啟楷、吳宗憲、葛如鈞依序登場，宣講惡罷缺乏正當性，號召民眾支持林沛祥。

謝國樑去年也曾面對罷免案挑戰，最後因多數選民投票「不同意罷免」，通過考驗。謝面臨罷免時，林沛祥出面力挺，如今角色互換，林沛祥面對罷免，謝國樑晚間7時40分左右上台助講。

謝國樑表示，去年他經歷過罷免案，萬萬沒想到9個月後，又要再次反罷免。他細數任內騎樓整平、市容美化、行人友善政績，表示如果他去年被罷免，就沒辦法做這些事情了。

謝國樑說，他和林沛祥是基隆的市長和立委配合度最密切的組合，兩人個性不一樣，但為什麼仍這麼緊密？因為要一起為基隆打造更美好的環境。

謝國樑表示，基隆即將購買電動公車，這是林沛祥向中央爭取預算補助的成果。林沛祥還要做更多的事，林沛祥打從心裡很努力想為基隆做事，擔任立委1年後碰到罷免，他要帶領群眾為林沛祥加油，請民眾26日一定要出來投不同意罷免票。

今晚的造勢活動預計晚上9時結束，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫和立法院長韓國瑜，也將上台為林沛祥助講，助林挺過罷免考驗。

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